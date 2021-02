Milano – Da lunedì 1 febbraio quasi tutta Italia è stata promossa in zona gialla, a eccezione di Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano, e così sarà fino a nuove disposizioni governative.

Si parla di circa 293 mila attività tra bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi che potranno tornare ad accogliere la propria clientela fino alle 18, con tutte le misure di sicurezza del caso. Su TheFork le attività di ristorazione che hanno riaperto a pranzo e che si possono prenotare online sono oltre 10.000, da qualche mese è anche possibile acquistare delle Gift Card di TheFork, che permettono di regalare un pranzo o una cena presso i ristoranti che le accettano. Un’idea regalo ideale in vista di un romantico pranzo di San Valentino o in attesa delle riaperture serali.

Dunque, proprio per celebrare il rientro in zona gialla, TheFork, piattaforma numero uno di prenotazione del ristorante online a livello globale, ha realizzato una selezione di ristoranti con proposte originali in varie città gialle d’Italia ideali per la pausa pranzo in smart working lontana dalle scrivanie degli uffici o per il week-end.

Milano

Asso di Fiori Osteria dei Formaggi

Se siete amanti dei formaggi e della cucina creativa, questo ristorante fa al caso vostro. In una delle zone più affascinanti di Milano, il Naviglio Grande, da Asso di Fiori troverete un ambiente accogliente e informale. Da provare: Gnocchi di patate e castagne, cime di rapa e toma di malga.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Enoteca Da Gatto con Cucina

Dal 2016 Pasquale Gatto insieme alla moglie Diana Zerilli hanno fatto della loro passione per vino e buon cibo un lavoro. Oltre 300 etichette accuratamente selezionate, formaggi, salumi e cucina della tradizione, il tutto in un locale moderno ed elegante. Da provare: Insalata di Porcini, castelmagno, lamponi con la loro citronette.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Roma

Taverna 51

Nel cuore dell’Urbe Antica, Taverna 51 è il paradiso degli amanti della cucina romana popolare. Dal 1951, qui trovate piatti fatti in casa e realizzati con ingredienti freschi e stagionali provenienti da allevamenti e coltivazioni della regione. Da provare: Carciofo alla Giudia.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Moi Cucina Dinamica

Da Moi potrete gustare piatti creativi preparati sempre e solo con ingredienti di stagione e soprattutto in modo dinamico. La cucina a vista, l’arredamento originale e colorato, conferiscono a questo ristorante del quartiere Fleming una personalità unica. Da provare: Fusillone cacio e pepe, baccalà con broccolo romano.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Firenze

Baccalunch

Un nome quanto mai descrittivo: da Baccalunch il protagonista è proprio il baccalà, un ingrediente versatile qui utilizzato per dare vita a ricette creative ma anche a piatti tipici delle tradizioni regionali del nostro Paese. Da provare: Baccalà alla maremmana.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Da Que’ Ganzi

I ganzi di cui si parla sono Matteo, chef e pasticcere, e Domenico, maitre e sommelier, proprietari di questa trattoria-osteria a due passi dalla Basilica di Santa Croce. Da Que’ Ganzi è la meta giusti per gli amanti della cucina toscana tradizionale, quella della Bistecca alla Fiorentina, dei paccheri e dei crostini toscani. Da provare: Carpaccio crudo di filetto di manzo con misticanza, pomodori secchi e pecorino stagionato.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Bologna

Quarto Tempo

Che sia con una pizza creativa, un gustoso primo o una selezione di salumi, Quarto Tempo vi saprà soddisfare. Un locale rustico e informale, dove tutta l’attenzione è dedicata alla preparazione di piatti della tradizione. Da provare: Crescentine e tigelle con affettati, friggione, pesto, squaquerone e sott’aceti.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Amole Bologna

Amanti della cucina cinese tradizionale? Amole fa al caso vostro. Qui le specialità vengono prevalentemente da una regione a Nord Ovest della Cina, il Sichuan, famosa per il pepe e altre spezie. Da provare: Zuppa di polpette di gamberi.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Napoli

Trattoria La Cantina del Borgo

Un ambiente rustico, familiare e tranquillo, perfetto per gustare piatti come spaghetti alla carrettiera, pasta e patate con provola o ancora polpette al ragù. Alla Trattoria La Cantina del Borgo gusterete i sapori dell’antica tradizione gastronomica Napoletana. Da provare: Genovese con carne (ziti lunghi spezzati a mano, gammuncello, cipolla dorata di Montoro).

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Nori Sushi Bar

Al Vomero, un Sushi Bar dall’arredamento moderno e di design, con un menù ricco di proposte creative e gustose. Da Nori troverete una cucina fusion che non ha paura di sperimentare. Da provare: Tuna Hosomaki Roll Noristyle.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Torino

Alberoni Pizzeria

Una gustosa pizza, magari con burrata fresca e speck, oppure un piatto di cozze alla diavola o ancora un cocktail di gamberi. Queste delizie le puoi gustare da Alberoni a Torino, a pochi passi dalla sponda del Po. Da provare: Branzino al forno.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Just Baked Potatoes

Le baked potatoes sono una specialità internazionale approdata in Italia da qualche anno e queste di Just Baked sono proprio gustose. Si tratta di patate cotte al forno ripiene di vari ingredienti, per un risultato creativo e unico. Da provare: Patata ripiena con crema di uovo, guanciale croccante e pecorino.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Verona

Bue Nero

Se siete amanti della carne, il Bue Nero è il ristorante giusto per voi. Nel cuore del centro storico, questo ristorante offre una cucina creativa con specialità di carne, da abbinare a raffinati cocktail o buon vino. Da provare: Guancia di maialino, topinambur e zafferano.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Campidoglio Bistrò

In una delle piazze più romantiche e intime di Verona, Campidoglio Bistrò è la meta giusta per una pausa pranzo rilassante e all’insegna della buona tavola. Lo Chef Jacopo Maria Bracchi, milanese d’origine ma innamorato del Veneto, propone una cucina è contemporanea e gustosa. Da provare: Risotto vialone nano allo zafferano della Lessinia e ristretto all’anice stellato.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

A proposito di TheFork

TheFork, brand di Tripadvisor è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, con un network di 80.000 ristoranti a livello globale e 29 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come TheFork in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Messico, Olanda, Norvegia, Perù, Portogallo, Svezia, Svizzera, Uruguay, Regno Unito e Germania e come “ElTenedor” in Spagna. Inoltre, è attiva anche in inglese come TheFork.com. TheFork mette in contatto utenti e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su Tripadvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.

A proposito di Tripadvisor

Tripadvisor® è la piattaforma di viaggi più grande del mondo*, che aiuta 463 milioni di viaggiatori ogni mese** a rendere ogni viaggio il loro miglior viaggio. I viaggiatori di tutto il mondo utilizzano il sito e l’app di Tripadvisor per consultare oltre 859 milioni di recensioni e opinioni relative a 8.6 milioni di alloggi, ristoranti, esperienze, compagnie aeree e crociere. Durante l’organizzazione del viaggio o durante il viaggio stesso, i viaggiatori visitano Tripadvisor per comparare le tariffe convenienti di hotel, voli e crociere, prenotare attrazioni e tour popolari e riservare un tavolo in ottimi ristoranti. Tripadvisor, il miglior compagno di viaggio, è disponibile in 49 mercati e in 28 lingue. Le sussidiarie e affiliate di Tripadvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) possiedono e gestiscono un portfolio di siti web e business che include i seguenti media brand di viaggio: www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.singleplatform.com, www.smartertravel.com, www.thefork.com (inclusi www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.restorando.com e www.bookatable.co.uk), www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com e www.viator.com.

*Fonte: Jumpshot per i siti Tripadvisor, dati mondiali, novembre 2019

**Fonte: Tripadvisor internal log files, media dei visitatori unici al mese nel terzo trimestre 2019

Com. Stam.