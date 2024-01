ZTL. Si attiva la nuova videosorveglianza. Cinque gli accessi veicolari controllati dal prossimo 8 gennaio

Nuovi impianti di controllo elettronico degli accessi veicolari nel centro storico di Marsala. Dopo l’OK del Ministero dell’Interno, saranno installati cinque dispositivi gestiti dal sistema “Autosc@n ZTL” in altrettanti varchi in prossimità di zone a traffico limitato.

Come si evince dall’ordinanza emessa dal Comando della Polizia Municipale, dal prossimo 8 gennaio, le telecamere controlleranno i seguenti incroci: via Garibaldi con Piazza Mameli e via A. Damiani; via XI Maggio con via L. Anselmi Correale e via Caturca; via Roma con via S. Bilardello. “Per i primi due mesi di attivazione sarà osservata una fase di pre-esercizio dei controlli elettronici, afferma il sindaco Massimo Grillo. Pertanto, fermo restando l’osservanza del divieto di accesso nelle ZTL, le eventuali multe verranno elevate a seguito dei controlli effettuati da agenti e pattuglie preposti al servizio”. In pratica, solo per i primi 60 giorni di operatività delle telecamere, le immagini registrate non saranno utilizzate per elevare le sanzioni.

Si invita la cittadinanza al rispetto delle nuove disposizioni, con le quali l’Amministrazione comunale intende tutelare il transito pedonale nelle ZTL, nonché ridurre l’inquinamento da gas di scarico.

Com. Stam.