Dal 13 ottobre è disponibile in formato fisico “44”, nuovo album di LORENZO SEMPRINI. Il disco verrà presentato durante l’imminente “TOUR #44” e sarà pubblicato sulle piattaforme di streaming il prossimo 18 novembre.

Anticipato dai brani “Lei aspetta”, “Occhi verdi” e “Rimini ‘85”, il nuovo disco di LORENZO SEMPRINI, dal titolo “44”, è un progetto discografico full lenght contenente dodici tracce che vede la presenza di ben ventidue musicisti con ospiti illustri come Federico Mecozzi, Antonio Gramentieri, Vanessa Peters, Alex Valle, Daniele Tenca, Elisa Semprini, Diego Sapignoli e Riccardo Maccabruni. L’album si muove tra ballate folk di confine come nei brani “Gospel rain” o “Rimini ‘85”, passando per tracce più misteriose come “Equilibrio fragile” e pezzi rock come “Adrenalina” e “Lei aspetta”: un fil rouge caratterizzato da una serie di colori intensi e sonorità sorprendenti.

Massimo Cotto, che ha curato le liner notes dell’album, ha così descritto il nuovo lavoro di Semprini: «Dipende da dove ti metti, ma da qualsiasi parte lo vedi è un gran viaggio, perché affronta temi con i quali ci confrontiamo tutti i giorni: la paura, il distacco, l’equilibrio da trovare dopo una caduta, la fatica di rialzarsi, la morte, le ferite, il destino. E alla fine del cammino di questo disco che non è colorato ma non è nemmeno buio, ti scopri a pensare che l’eroe vero è Johnny il solitario, uno che ha sbagliato tutto nella vita, che corre male perché ha un peso sulle ali, però corre perdio, continua a correre e a provarci. Ecco, questo è il senso del vagare di brano in brano. Tante illusioni, poche magie, ma noi restiamo qui, abituati a questi lividi. Non sempre in piedi, ma mai troppo a lungo a terra».

Di seguito la tracklist di “44”: “Equilibrio fragile”, “Lei aspetta”, “La terra brucia”, “Una notte così”, “Occhi verdi”, “Rimini ‘85”, “Adrenalina”, “Un respiro per me”, “Il tempo di un battito”, “Johnny solitario”, “Gospel rain”, “Siamo rimasti noi”.

Date del Tour #44:

16 Ottobre: Spazio Teatro 89, Milano;

29 Ottobre: Arci San Lazzaro, Bologna opening per Pierpaolo Capovilla (Teatro degli Orrori);

30 Ottobre: Mulino di Amleto, Rimini;

7 Novembre: Sala del Carmine, Massa Lombarda (Ra);

13 Novembre: Spazio Webo, Pesaro;

18 Novembre: Hotel Farfense, Santa Vittoria In Matenano (Fermo);

26 Novembre: Abbey Road cafè, Cervia (RA) (solo unplugged);

4 Dicembre: Teatro Goldoni, Bagnacavallo (RA);

10 Dicembre: Sidro Club, Savignano sul Rubicone (FC);

15 Dicembre: Torino (TBA).

Biografia

Lorenzo Semprini nasce davanti al mare di Rimini nel 1974, nello stesso giorno in cui i Genesis pubblicano “The Lamb Lies Down on Broadway “, mentre “Amarcord” di Federico Fellini è ancora nei cinema italiani e a pochi giorni da The Rumble in The Jungle, lo storico incontro di pugilato tra Muhammad Alì e George Foreman, tenutosi a Kinshasa Zaire. Dal 2000 è stato, ed è ancora, il leader di Miami & the Groovers“una delle band italiane di cui andare fieri, capace di sapersi guadagnare attenzione anche a livello internazionale” (ilsussidiario.net), con cui ha prodotto 4 album in studio (Dirty roads 2005, Merry go round 2008, Good things 2012,The ghost king 2015) ed un box live cd/dvd nel 2013 (No way back). Alle spalle ha centinaia di concerti in tutta Italia ed anche in Inghilterra, Stati Uniti (New York, Asbury Park, Chicago), Lussemburgo, Svezia, Austria e collaborazioni live ed in studio con artisti come Elliott Murphy, Alejandro Escovedo, Billy Bragg, Southside Johnny, Joe D’Urso, Jake Clemons, Willie Nile, Marah Jesse Malin, Ron, Gang, Graziano Romani, Michael McDermott, Riccardo Maffoni, Vini Lopez, Bill Toms, Martyn Joseph, Joel Guzman, Jono Manson, Erin Sax Seymour, Ron, Bobo Rondelli, Bound for Glory, Mike Peters, inoltre ha condiviso per due volte il palco con Bruce Springsteen, in occasione del benefit Light of day che si tiene annualmente ad Asbury Park, New Jersey. Nel 2020 scrive e pubblica il singolo benefico “Siamo rimasti noi” con la collaborazione di Paolo Fresu ed altri musicisti denominati “Suonatori in casa” e nel 2021 esordisce con un nuovo progetto solista in italiano anticipato dal singolo “Lei aspetta”. L’album, che uscirà nel corso del 2021, è stato prodotto da Gianluca Morelli e sono coinvolti 22 musicisti tra cui Federico Mecozzi, Vanessa Peters, Alex Valle, Massimo Marches, Diego Sapignoli, Elisa Semprini, Antonio Gramentieri, Daniele Tenca.

