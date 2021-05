Anche quest’anno un intenso PROGRAMMA di iniziative per ricordare Peppino Impastato, attivista ucciso barbaramente dalla mafia il 9 Maggio del 1978.

Per il 43° anniversario, i familiari, il Centro Impastato, i compagni e compagne di Peppino, le associazioni hanno rivolto un appello a tutte quelle realtà che si richiamano ai valori che caratterizzarono l’attività di Peppino Impastato, lotta alla mafia e all’oppressione, impegno per i diritti umani, giustizia sociale, per realizzare un corteo – diffuso su scala nazionale, realizzando una serie di presidi in vari luoghi di memoria e attivismo (di cui verrà data nota nei prossimi giorni). Hanno già risposto tantissime associazioni ed anche alcune scuole.

Al contempo le realtà promotrici hanno elaborato un programma molto variegato: presidi a Cinisi e Terrasini nei luoghi della memoria di Peppino, videoconferenze, presentazioni di libri, ricordi, poesie, arte etc.

Il Premio Musica e Cultura quest’anno verrà simbolicamente assegnato a tutto il mondo dello spettacolo (arte, musica e cultura), i cui lavoratori sono stati fortemente colpiti dalla pandemia.

Tutti i presidi saranno contingentati e svolti secondo le norme anti covid, pertanto non si invita alla partecipazione, si tratta di un gesto simbolico che non crei nessun rischio alla salute pubblica, ma che serva a mantenere viva la memoria collettiva. Per lo stesso motivo non ci sarà il tradizionale corteo tra Terrasini e Cinisi, con la speranza di poterlo realizzare il prossimo anno.

#peppinoimpastato #9maggio2021peppinoimpastato

Chi vuole aderire può scrivere a casamemoriaimpastato@gmail.com

Le associazioni promotrici sono:

Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Impastato – No mafia Memorial, Associazione Peppino Impastato, Rete 100 Passi, Associazione fotografica Asadin, Contadinazioni, Fuori Mercato Sicilia, Fuori Mercato autogestione in movimento, Associazione RADIO AUT Palermo, Navarra Editore, Movimento studentesco dei Picciotti, Movimento studentesco dei PUMA, Democrazia e Lavoro cgil Sicilia, Movimento Per Il Pane e le Rose, Radici Future, Centro UNLA Macomer, Pro Loco Cinisi 2.Zero, Casa del limonelunare di Trappeto, Officina Rigenerazione, Lab 90045, Libera-Mente società cooperativa sociale ente gestore di Fiori di Campo, Comitato Fa’ la cosa giusta! Sicilia aps, Associazione Musica e Cultura, Compagnia dei Merli Bianchi, A Sud onlus, Partinico Solidale.

Le associazioni che hanno aderito fino ad ora:

LIBERA, CGIL Palermo, Tavola della Pace Valle Brembana-circolo don Andrea Gallo e Peppino Impastato, Addiopizzo, ARCI Palermo, Comitato Arcigay “I Due Mari” Reggio Calabria, associazione Crim’HALT Francia, APS Laboratorio di idee Vico Serpe, Barbara Garofalo, Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale, Licia Pinelli, Claudia Pinelli, Silvia Pinelli, Legalitria, Our Voice, Ilcarrettinonews.it, Casa del popolo Estella (facente parte delle tante cdp di Potere al Popolo in Italia) di Torino, associazione Memoria e Futuro, RDB Radio della Bassa Bergamo Vito Reina, Don Armando Zappolini, Chitina Artistica, Cobas Ostuni, Associazione Calabresi Alpignano Casalette, Associazione Talea di Ponsacco, Parrocchie della Val Fontanabuona (GE), CGIL Ravenna, Associazione Falcone e Borsellino Catino (BA), Isabel Martín Salinas, Associazione Rete antimafia di Brescia, Andrea Giubbolini, La Lanterna soc coop. (GE), AMA Associazione Abitanti Maddalena (GE), Il Bandolo Associazione di cultura politica Chiavari GE, Pastorale giovanile parrocchie di Sestri Levante GE, Associazione Dafne Onlus – San Salvo (CH), Centro culturale “Aldo Moro” – San Salvo (CH), Akon Service S.a.s, Comitato Se Non Ora Quando – Teramo, Eco museo mare memoria viva Palermo, Il limone lunare di Genova, Collettivo musicale Peppino Impastato, Fondazione Di Vagno Pagina 21, Associazione Tetris, ANPI Puglia, Libera Palermo, Associazione Culturale Gridas – Gruppo risveglio dal sonno – Scampia (Na), Coordinamento Libera Forlì Cesena, Presidio Libera Giuseppe Letizia di Forlimpopoli, Presidia Libera Placido Rizzotto Forlì, Culture Break, Ada Assirelli, Radio Cento Passi Puglia, Giorgioforever, Giuseppe Giulietti, Coordinamento insegnanti No mafia Memorial, Associazione Insieme onlus di Potenza, Il NaufragarMèDolce associazione culturale e teatrale (Roma), Associazione e Cooperativa Casa delle Agriculture “Tullia e Gino” di Castiglione d’Otranto (Lecce), Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello, Aps Attivarcinsieme di San Cataldo, Centro Culturale delle Donne “Felicia Bartolotta Impastato”, Sezione A.N.P.I “Sandro Pertini” di San Cataldo, Sezione A.N.P.I “Gino Cortese” di Caltanissetta, Rete Antirazzista Catanese, Fitel- Sicilia, Consorzio Operatori Artistici, Biblioteca Gramsciana, Associazione culturale San Giovanni Apostolo, ANPI Val Vibrata, Cooperativa Sociale Tre Foglie – Parco Cerillo, Scorta Civica Palermo, I Balestratesi.it, Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello, Jole Garuti, Associazione SAO (Saveria Antiochia Osservatorio antimafia), A.C. D. Città di Cinisi, WMF – Web Marketing Festival, Piccola orchestra Arte e Musica Ensemble, M2F Studios srl unipersonale Milano, Comitato Peppino Impastato di Ponteranica, Circolo Metropolis di Castellammare del Golfo (TP),

Le Scuole che hanno aderito a progetto didattico-educativo di Casa Memoria o ad altri progetti in memoria di Peppino:

Scuola Verde, Centro di Educazione ambientale – San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE), Istituto Comprensivo I – Giulianova, I.C., Istituto Comprensivo Statale Cinisi (PA), I.C. Peppino Impastato Palermo (PA), scuola ITIS Paleocapa Bergamo, , IC Confalonieri, plesso R. Govone (MI), Giuliana Saladino Palermo CLASSI IIB IIC I.C., I.C. Principessa Elena di Napoli Palermo CLASSE IIC, I.C. Boccadifalco Tomasi Di Lampedusa Palermo III F, I.C. Giovanni XXIII Terrasini (PA) CLASSI III C e IIIA, ISS Agrario Alberghiero Basile Caramia Locorotondo (BA), I.C. Settanni Manzoni classe IIIC e IIB Rutigliano (BA), Liceo artistico per il Design “F. A. Grue” di Castelli (TE), Liceo scientifico statale di Bernalda-Ferrandina classi 5A-4B-4D-3B, Liceo scientifico Galileo Galilei Palermo, Istituto Omnicomprensivo “Mattioli – D’Acquisto” – San Salvo (CH)

