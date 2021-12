A Catania gli imprenditori sociali ridisegnano la ripartenza del Paese. Al SAL la 22° edizione di Happening della Solidarietà

È ancora possibile iscriversi alla due giorni che mette insieme protagonisti del Terzo Settore, economisti, imprenditori sociali, cooperatori e giovani

Mancano pochi giorni alla 22° edizione di Happening della Solidarietà, il più importante evento del Mediterraneo volto a promuovere le azioni delle realtà del Terzo Settore organizzato dal Consorzio Sol.Co., Rete di Imprese Sociali Siciliane, sostenuto da Fondazione Ѐbbene e patrocinato dal Comune di Catania.

L’appuntamento è per il 14 e il 15 dicembre al SAL di via Indaco 23 a Catania, che si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio laboratorio del welfare dove imprenditori sociali, cooperatori, economisti, protagonisti del Terzo Settore, ma anche giovani e cittadini, si riuniranno in presenza per dialogare su come ridisegnare la ripartenza del Paese dalle economie relazionali e generative. Ed è proprio “Imprese di Sviluppo Sostenibile. Scegliere economie relazionali e generative” il titolo della nuova edizione che riunirà oltre 20 speaker, voci prestigiose dell’imprenditoria sociale e dell’economia civile in una due giorni fatta di formazione, networking, scambio di buone pratiche ma anche visioni da mettere in campo per rilanciare la ripartenza del sistema economico, sociale e culturale del Paese.

Lo start la mattina del 14 dicembre, alle 9.30, con la sessione “ Imprese di Sviluppo Sostenibile, tra ambiente economie e persone ”. Insieme a Laura Bongiovanni, curatrice dell’Osservatorio ISNET sull’Impresa a Impatto Sociale, Raffaella Patimo, economista dell’Università di Bari, Florindo Rubbettino, presidente della Rubbettino editore e della Rubbettino industrie grafiche, Angelo Moretti, presidente di Rete di Economia Civile Sale della Terra, Aldo Bonomi, sociologo e fondatore del Consorzio AASTER, e Maria Pia Tucci, giornalista di Vita Non Profit, ci si muoverà nel mondo dell’imprenditoria sociale e ad impatto sociale, valorizzando il contributo di idee ed esperienze per la costruzione di un’economia di “ripresa” che guardi ai luoghi e alle persone.

Nel pomeriggio, in linea con la filosofia di networking che sta alla base dell’iniziativa, verranno approfonditi temi quali “Salute e benessere”, “Lavoro e Impresa Sociale”, “Educazione, crescita e cultura” e l’“Abitare”. Esperti, imprenditori, operatori e Istituzioni si scambieranno, in quattro tavoli tematici, esperienze virtuose che guidano lo sviluppo dell’economia sociale generativa e sostenibile.

Il risultato degli “Approfondimenti sul welfare” verranno poi consegnati, durante la sessione conclusiva di mercoledì 15 su “PNRR, partecipazione e protagonismo. Le chiavi per la ripresa del Paese”, a Tiziano Treu, Presidente del Cnel e coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale nell’ambito dell’attuazione del PNRR; Ivana Pais, Ordinario di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell’Università Cattolica; Edoardo Patriarca, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Èbbene; Marco Gargiulo, Presidente Consorzio Idee In Rete; Linda Laura Sabbadini, Dirigente Generale Istat – Dipartimento per le Statistiche sociali e ambientali; Stefano Arduini, Direttore di Vita Non Profit.

Al termine dei lavori la premiazione dell’International Proximity Project di Fondazione Èbbene. In parallelo all’Happening, si svolgerà l’Hackathon, cioè l’ultima fase di una competion nazionale tra giovani che propongono le loro idee di impresa sostenibile e di partecipazione civile. I vincitori riceveranno da Fondazione Èbbene e dai partner Fondazione San Gennaro e Collegio Unito dell’Adriatico un contributo finanziario e progettuale per lo sviluppo della loro idea.

E ancora una volta Happening è una bellissima storia in cui imprenditori sociali di oggi consegnano un mandato specifico alle nuove generazioni: costruire un futuro sostenibile e partecipativo. È ancora possibile registrarsi all’evento, prenotando il proprio posto su Eventbrite https://bit.ly/happeningdellasolidarietà2021.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni Covid. I posti sono limitati.

Sono previsti i crediti per gli assistenti sociali.

Com. Stam