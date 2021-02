L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Monreale, esprime plauso e viva soddisfazione per la nomina del Prefetto Franco Gabrielli e Presidente Onorario A.N.P.S. ,per il giusto riconoscimento a questo servitore dello Stato per l’alto profilo Istituzionale e l’elevata professionalità dimostrata, ha sempre risposto alle esigenze dell’istituzione Polizia e dei Poliziotti per continuare a garantire la sicurezza dei cittadini e la difesa delle Istituzioni dei critiche.

Il Prefetto Gabrielli con un curriculum straordinario per i prestigiosi incarichi ricoperti e per i brillanti risultati conseguiti, rispondendo alle nuove esigenze di sicurezza e di contrasto alla criminalità e al terrorismo. Questo nuovo incarico ai servizi non è un riconoscimento solo alla sua persona, ma all’intera Istituzione Polizia di Stato la qual e come nella sua migliore tradizione, continua a “Formare” persone straordinarie e qualificate sempre pronte per essere al Servizio del Paese.



“In condivisione di apprezzamento e di auguri di buon lavoro al Prefetto Gabrielli un abbraccio.”

Santo Gaziano. Presidente A.N.P.S. Monreale.

Com. Stam.