A Sicilia Outlet Village i regali di Natale diventano unici grazie ai weekend dedicati alla personalizzazione

Enna – Con il mese di dicembre è arrivato il momento di pensare seriamente ai regali di Natale, per non farsi cogliere impreparati il giorno più magico dell’anno.

Sicilia Outlet Village, con 140 boutique dei marchi più prestigiosi, è la destinazione perfetta per vivere un’esperienza di shopping unica riuscendo ad offrire ai suoi visitatori, allo stesso tempo, una location esclusiva, i migliori brand nazionali ed internazionali a prezzi scontati, servizi esclusivi e punti ristoro selezionati.

Facilmente raggiungibile dalle principali destinazioni dell’isola siciliana, grazie alla posizione privilegiata all’interno del cuore della Regione, sull’autostrada che collega Catania e Palermo, l’Outlet Village diventa anche la meta ideale per lo shopping di Natale. Per tutto dicembre, grazie alla campagna XMas Gift, sarà possibile immergersi nell’atmosfera natalizia, grazie agli eventi dedicati, alla ricerca del regalo perfetto.

Dall’8 al 10 dicembre e nelle giornate del 16 e 17 dicembre, tutti gli ospiti potranno personalizzare, gratuitamente, gli acquisti effettuati presso Sicilia Outlet Village e i biglietti di auguri, per regali davvero unici. L’estro creativo di Xandro, nome d’arte di Alessandro Calabrese (@xandro_artist), designer freelance che realizza dipinti a mano su t-shirt dal 2011, accoglierà i visitatori impreziosendo i loro acquisti con le sue illustrazioni inconfondibili e customizzate, per far sentire ancora più speciali ed amate le persone a noi care. E per chi volesse rendere unico e irripetibile anche il messaggio dei propri regali, l’illustratrice & textile designer @daria.pi personalizzerà acquisti e biglietti con il suo tratto colorato, ironico, malizioso ma anche gentile.

Tre gli appuntamenti imperdibili che animeranno il Village proprio a partire da venerdì 8 dicembre, trasportando gli ospiti, grandi e piccini, nel magico mondo di Babbo Natale. Si comincia alle 11:00 fino alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:00, e sabato 24 dicembre dalle 11:00 alle 13:00, sarà possibile conoscere gli instancabili e buffi folletti, le giocose renne e i due dei personaggi più amati: Clara e lo Schiaccianoci. I più piccoli potranno contare sul loro aiuto per scrivere una speciale lettera da imbucare nella cassetta postale più famosa del mondo e farsi una foto per immortalare i momenti più belli insieme a Babbo Natale e tutti i suoi amici.

Sabato 6 gennaio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:00 sarà poi il turno della vecchina più dolce e simpatica. La Befana, con la sua inconfondibile allegria, accoglierà bambini e genitori, per condividere con loro una giornata all’insegna del divertimento in famiglia.

Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza di shopping presso il Village, è a disposizione un servizio di accoglienza multilingue a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di informazione o per attivare anche lo speciale servizio HANDS FREE SHOPPING, che permetterà di lasciare i propri acquisti presso l’Info Point del Village per continuare il proprio shopping in totale libertà senza l’ingombro degli acquisti che saranno poi ritirati al momento della partenza.

Giorni ed Orari di Apertura: nel pieno spirito natalizio,

7 giorni su 7, dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Aperture straordinarie:

8, 9 e 10 dicembre apertura fino alle 21

24 e 31 dicembre apertura fino alle 18

25 dicembre e 1° gennaio chiuso tutto il giorno

26 dicembre apertura fino alle 21

Sito web: www.siciliaoutletvillage.com

Instagram: @siciliaoutletvillage

Com. Stam. + foto