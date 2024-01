A Story of Film : a New Generation, in esclusiva su sky documentaries il film di mark cousins sulla storia del cinema dal 2010 al 2021

Mark Cousins è un regista e scrittore nordirlandese-scozzese; dal suo libro del 2004, il successo mondiale The Story of Film, è nato il suo film di 930 minuti The Story of Film: An Odyssey, premiato con lo Stanley Kubrick Award e il Peabody Award e nominato ai BAFTA.

Dieci anni dopo, attraverso le immagini più potenti dell’ultimo decennio, Cousins aggiunge un nuovo capitolo e torna ad analizzare il presente e il futuro del cinema in The Story of Film: A New Generation, in esclusiva il 3 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries. Il film è una fantastica carrellata in due parti sul cinema mondiale dal 2010 al 2021 e parte da Joker e Frozen e da The souvenir e Abou Leila per l’esplorazione del nuovo linguaggio cinematografico e del ruolo della tecnologia nel cinema contemporaneo.

La rivoluzione industriale e culturale del grande schermo è raccontata attraverso i film, i registi e le comunità sottorappresentate nelle storie cinematografiche tradizionali, con particolare attenzione alle opere asiatiche e mediorientali. Come spiega Cousins, il cinema è ancora sessista e razzista per omissione: “Nonostante i fantastici cambiamenti sociali e i movimenti per la diversità e il progresso, i problemi persistono. Dopo tutto, il più grande cinema di quest’anno non arriverà nella tua casella di posta. Non verrà da noi, quindi dobbiamo andare a cercarlo. Potrebbe sembrare un duro lavoro, ma è un gioioso processo di scoperta di questo mezzo. Abbiamo un DNA comune, tu ed io e chiunque ami il cinema. Siamo la stessa specie. Siamo la specie del cinema. E quindi dobbiamo continuare ad assicurarci di aggiornare le nostre conoscenze”.

Una riflessione profonda su ciò che ci aspetta nell’era dello streaming, su come sono cambiati i cinefili, e su come il cinema continuerà a trasformarsi nel secolo digitale.

