A Vicenza esercitazione congiunta di Protezione Civile con Ivan Schmidt per le K9 Mantrailing SAR Unit e Unità Soccorso Tecnico Sanitario Trentino

Da oggi venerdì 7 ottobre 2022 fino a domenica 9 ottobre 2022 a Vicenza si svolgerà un’esercitazione congiunta speciale organizzata dalla Protezione Civile Valdiezza ODV (Denis Muraro) e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Creazzo.

All’interno dell’evento “K9 Mantrailing Search and Rescue” diretto dall’istruttore svizzero Ivan Schmidt vi sarà venerdì una parte di formazione ad opera di Unità Soccorso Tecnico Sanitario Trentino con il formatore Simone Marinoni, che prevede l’insegnamento dell’attrezzatura per i lavori in quota (imbrago e sicurezza in corda) mentre il sabato inizierà invece l’operazione congiunta vera e proprio dove verrà simulata la scomparsa di una o più persone. La successiva ricerca verrà svolta congiuntamente e in stretta cooperazione da entrambe le squadre di soccorso (unità cinofile di cani molecolari e Unità Soccorso Tecnico Sanitario).

Una tre giorni di formazione con binomi provenienti da tutta l’Italia, in particolare dalla Campania, Basilicata, Puglia, Veneto, Liguria e Piemonte.

I binomi saranno sottoposti al rigoroso protocollo di ricerca persone scomparse annesso alle competenze di elaborazione di un profiling completo dello scomparso per poi spostare l’asse formativo sulla pratica con i loro cani.

Ivan Schmidt – “Questa grande opportunità nasce dall’idea del Referente Denis Muraro della Protezione Civile Valdiezza e ci permette di ampliare e alzare ulteriormente l’asticella della qualità formativa delle Unità Cinofile da K9 Mantrailing. L’obiettivo delle tre giornate formative, oltre appunto le operazioni congiunte tra le due squadre di soccorso, sarà quello di riuscire a svolgere una ricerca lunga diversi chilometri eventualmente appoggiandosi ad una staffetta ossia una ricerca utilizzando più unità cinofile consecutivamente. Le prove richiedono una forte stabilità fisica e psicologica da parte dei binomi oltre alla capacità di elaborazione di un corretto profiling”.

Chi è Ivan Schmidt (Direttore K9 Mantrailing Search and Rescue Unit)

Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor (in prima linea nei famosi casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera), già operativo per la ricerca di persone scomparse, ausiliario di PG e Consulente tecnico in Svizzera, Italia e Francia con una formazione specialistica di psicologia criminale e investigativa nonché di “missing profiling” presso diversi enti di criminologia e scienze forense sia in Svizzera che in Italia.

Com. Stam./foto