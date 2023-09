Campionato Europeo di Skeet e Trap Ad Osijek in palio i Titoli Continentali ed i Pass per Parigi 2024 In partenza oggi la Squadra di Skeet del Direttore Tecnico Benelli

Osijek (CRO) – Con l’arrivo in Croazia della Squadra Nazionale di Skeet de Direttore Tecnico Andrea Benelli inizia ufficialmente il Campionato Europeo di Tiro a Volo 2023, in programma sulle pedane di Osijek dal 9 al 26 settembre. Quello della Rassegna Continentale sarà un programma lungo e fitto di appuntamenti. Per l’Italia il più atteso sarà quello con la gara individuale di Skeet Maschile con in palio una Carta Olimpica per Parigi 2024. Alla Squadra Azzurra ne manca solo uno per completare il bottino in vista dell’appuntamento a Cinque Cerchi.

Per farlo il tecnico toscano schiererà in pedana Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), poco quest’anno medaglia d’argento nella Coppa del Mondo di Lonato del Garda (BS), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Campione Olimpico a Rio 2016 e quest’anno due volte d’oro nelle Coppa del Mondo di Doha (QAT) e Il Cairo (EGY), ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), quest’anno medaglia d’argento in Coppa del Mondo a Il Cairo (EGY).

Insieme a loro sono partite oggi alla volta della Croazia anche Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Campionessa Olimpica a Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020, Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR), quest’anno vincitrice dei Giochi Europei, e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT), quest’anno medaglia d’argento in Coppa del Mondo a Il Cairo (EGY).

Il calendario della competizione prevede gli allenamenti ufficiali per sabato 9 settembre e la gara individuale domenica 10 e lunedì 11 settembre.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Maschili: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Junior Femminili: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia.

Direttore Tecnico Nazionale: Andrea Benelli.

Commissario Tecnico Junior: Sandro Bellini

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Junior Maschili: Valentini Curti (Marina Militare) di Perugia; Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE).

Junior Femminili: Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU).

Direttore Tecnico Nazionale: Marco Conti.

Commissario Tecnico Junior: Daniele Di Spigno

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.

PROGRAMMA

Sabato 9 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Domenica 10 settembre Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Lunedì 11 settembre Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:15 Finale Skeet Femminile

16.15 Finale Skeet Maschile

Martedì 12 settembre Gara Skeet Mixed Team

16:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

Mercoledì 13 settembre Gara a Squadre Skeet Maschile e Femminile

16:30 Finale Squadre Skeet Femminile

17.30 Finale Squadre Skeet Maschile

Giovedì 14 settembre Allenamenti Ufficiali Junior Skeet

Venerdì 15 settembre Gara Junior Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 16 settembre Gara Junior Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:30 Finale Junior Skeet Femminile

16.30 Finale Junior Skeet Maschile

Domenica 17 settembre Allenamenti Ufficiali Junior Trap

Gara Junior Mixed Team Skeet

15:45 Medal Matches Junior Mixed Team Skeet

Lunedì 18 settembre Gara Junior Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Gara a Squadre Junior Skeet Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Junior Skeet Femminile

17.00 Finale Squadre Junior Skeet Maschile

Martedì 19 settembre Gara Junior Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:30 Finale Junior Trap Femminile

16.30 Finale Junior Trap Maschile

Mercoledì 20 settembre Gara Junior Mixed Team Trap

14:15 Medal Matches Junior Mixed Team Trap

Giovedì 21 settembre Gara a Squadre Junior Trap Maschile e Femminile

15:15 Finale Squadre Junior Trap Femminile

16.15 Finale Squadre Junior Trap Maschile

Venerdì 22 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 23 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 24 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.00 Finale Trap Maschile

Lunedì 25 settembre Gara Trap Mixed Team

16.30 Medal Matches Mixed Team Trap

Martedì 26 settembre Gara a Squadre Trap Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Trap Femminile

17.00 Finale Squadre Trap Maschile

Com. Stam. + foto FITAV