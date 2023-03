“Addio sogni di gloria” – Il ritorno di Giuliano Dottori

di Giuseppe Messina

“Addio sogni di gloria” è il titolo del nuovo singolo del musicista e produttore milanese Giuliano Dottori, disponibile in tutte le piattaforme pubblicato da Musica Distesa.

Lo avevamo lasciato nel 2015 con l’album “L’arte della guerra – Vol. 2”, ora dopo otto anni e decine di dischi pubblicati come produttore, collaborazioni e molte altre attività, è pronto a tornare in prima persona con la sua musica.

“Addio sogni di gloria” l’ultima canzone che ha scritto in ordine cronologico, un assaggio di quello che sarà il suo nuovoalbum di imminentepubblicazione, dove ha incanalato tutte le esperienze e le sensazioni che ha raccolto in questi anni.

“Addio sogni di gloria” nasce da una fredda mattina milanese, una giornata di neve che diventa un’epifania. Quel giorno ha deciso che era ora di pubblicare un nuovo disco, senza aspettative, senza sogni di gloria -appunto-. Solo musica che piace a lui, solo musica che avrebbe voluto ascoltare dagli altri. Così per questa traccia ha deciso di mescolare una cassa in 4 con un martellante piano Prophet, dove un delicato soundscape fa da sfondo a un’inaspettata apertura corale sui ritornelli. La sezione centrale, invece, spiazza l’ascoltatore un tripquasipsichedelico di arpeggiatori che si rincorrono ed esplosioni che deflagrano in lontananza.

Il nuovo album dal titolo “La vita nel frattempo” sarà pubblicato da mercoledì 29 marzo solo in formato vinile e digital download su Bandcamp e iTunes. Una scelta “politica” (non nuova), che ha l’ambiziosa intenzione di proporre un nuovo modello agli artisti che abbiano un loro seguito ma che non si possono certo definire “manistream”.Così l’artista diffonderà sì i singoli attraverso le piattaforme di streaming, ma approcciandosi a questa consuetudine solo con una finalità promozionale. Un nuovo modello economico che permette all’artista di raccogliere le risorse necessarie per affrontare i costi dell’uscita di un disco, chiedendo un supporto concreto ai propri fan attraverso l’acquisto del formato fisico o digitale.

Il preoreder del vinile pubblicato da Labellascheggia è già disponibile qui.

