Agorà – Il buon gusto della musica

di Roberto Dall’Acqua

Agorà. Una band affascinante; ottime persone ed eccellenti musicisti. Ascoltiamo le loro parole e la loro musica

– Che cosa rappresenta per voi la musica?

La musica per noi rappresenta una necessità comunicativa, un modo autentico per esprimere l’interezza dell’essere, questo almeno per quanto riguarda l’aspetto individuale della sua concezione. Vi è poi l’aspetto sociale che si traduce in aggregazione e contatto, l’incanto relazionale che si crea durante le esibizioni dal vivo. Quindi, in sintesi, possiamo dire che per noi la musica è l’interezza che coniuga l’anima dell’individuo con l’aspetto comunitario in cui vive.

– Le tappe del vostro incontro?

Ci chiamiamo Agorà perché siamo nati nel bar della piazza del nostro paese. Attraverso il nostro progetto musicale abbiamo voluto creare l’esigenza romantica della totale espressione dell’anima. Il nostro incontro è la storia di una necessità espressiva e di un’amicizia.

Si trattava, e si tratta tutt’ora, di lanciare il proprio grido nel mondo e la forza del gruppo è senz’altro un valore aggiunto per poterlo fare in modo autentico, dialettico e diretto.

Da soli si fa prima, insieme si va più lontano. È questa la magia dell’incontro.

– Il ricordo più affascinante?

Forse quando abbiamo fatto uscire il nostro primo EP. Pochi soldi, tanta grinta, un entusiasmo immenso. Per la prima volta le nostre melodie e le nostre parole si aprivano allo sguardo del mondo. Tutto ciò che aveva preso forma nella nostra piccola sala prove ora veniva pubblicato, non apparteneva più solo a noi ma le nostre emozioni venivano condivise con un pubblico. Ovviamente il tutto ebbe pochissimi ascolti, però erano gli ascolti di chi ti stava accanto e ti spronava a credere in un sogno.

Abbiamo un estremo bisogno di tornare a credere nei sogni, altrimenti tutto diventa egoismo, materialismo ed invidia.

– Il futuro?

Ci chiamiamo Agorà ed il nostro intento è quello di andare in più agorà possibili per portare nelle piazze la voglia di contatto, il bisogno di sentimento, l’erotismo vitale.

Insieme alla nostra etichetta, la Maledetta Records, prossimamente usciremo con dei singoli che mirano a scuotere l’animo umano.

Il nostro futuro è tra la gente e le emozioni, è un angolo di mondo in cui ci troviamo veramente bene.

Ultimo singolo “La più bella del mondo”:

