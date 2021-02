Riconoscimento alla costante attività di ricerca e valorizzazione del territorio – Nicola Fiasconaro, Maestro Pasticciere della pluripremiata azienda dolciaria di Castelbuono (PA), ha conseguito il titolo di Accademico assegnato dall’Accademia dei Georgofili.

Un riconoscimento che arriva da una delle più prestigiose Accademie dedicate all’Agricoltura, istituzione storica riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno in favore dello sviluppo delle attività tecnico-economiche e della crescita sociale.

Ha commentato con soddisfazione Nicola Fiasconaro: “Questo importante riconoscimento premia l’impegno della nostra azienda per la promozione della filiera locale e delle sue risorse attraverso attività di studio e ricerca”. “Una nomina che va a tutta la mia famiglia, e ancor più a mio Padre Mario Fiasconaro che ha saputo trasmettere, a me e ai miei fratelli Fausto e Martino, i veri valori dell’agricoltura, da sempre considerata settore primario, non solo per la priorità temporale delle sue attività produttive, ma anche perché ha costituito e costituisce tuttora la fonte principale del nostro sostentamento alimentare”.

Il prestigioso titolo è stato conferito al Maestro Fiasconaro per la sua costante attività di ricerca e sperimentazione rivolta alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del Territorio Madonita,

conciliando tradizione e innovazione con approccio scientifico e rigoroso. Lo stesso approccio che caratterizza da sempre l’applicazione del disciplinare per la produzione di lievitati da ricorrenza firmati Fiasconaro, come panettoni e colombe, simbolo in tutto il mondo del Made in Italy di qualità.

Il Maestro Fiasconaro darà, inoltre, un importante contributo agli eventi tematici periodici e ai seminari dell’Accademia, che ha al suo attivo oltre mille membri.

L’Azienda Fiasconaro in breve

Sapori, profumi e alchimie della Sicilia sono la suggestiva cornice della storia e della tradizione dell’azienda dolciaria Fiasconaro, nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Oggi l’azienda, giunta alla terza generazione è un’eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità. Il panettone e la colomba Fiasconaro rappresentano il core-business dell’azienda e cresce sempre di più l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici

www.fiasconaro.com

L’Accademia dei Georgofili in breve

Fondata a Firenze nel 1753 per iniziativa di Ubaldo Montelatici, da sempre promuove gli studi di agronomia, selvicoltura, economia e geografia agraria. Il Governo Granducale Lorenese le conferisce presto carattere di Istituzione Pubblica (prima nel mondo) affidandole importanti incarichi. Con l’Unità d’Italia, l’Accademia dei Georgofili, che già di fatto aveva una dimensione extra-toscana, diviene anche formalmente nazionale. Nel 1897 viene riconosciuta come Istituzione Statale. È al mondo la più antica Istituzione del genere a occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, e promuove il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico-economiche e la crescita sociale. Adeguando ai tempi organizzazione, metodologia e strumenti di lavoro, ha sempre mantenuto il proprio ruolo e gli obiettivi enunciati con l’atto costitutivo. Annovera tra presidenti ed accademici, insigni personalità, studiosi e scienziati. I Georgofili rappresentano uno strumento per confrontare e far circolare le idee mantenendo alto il prestigio della nostra cultura, sempre nel pieno rispetto del proprio motto “Prosperitati Pubblicae Augendae”.

www.georgofili.it

Com. Stam.