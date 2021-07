Palermo – “L’Accademia Con noi è tutta un’altra musica” dopo un lungo periodo di assenza dal palcoscenico, causa pandemia, torna alla ribalta più carica di prima con l’evento artistico intitolato “Con noi.. La Voce Nessuno la Spegne” che avrà luogo Sabato 17 luglio 2021, alle ore 20:30, presso il Teatro Jolly di Via D.co Costantino n. 54 a Palermo. Durante l’evento artistico i vocalist dell’Academy “Con Noi è Tutta Un’Altra Musica” racconteranno con le loro magnifiche voci ciò che la musica ha rappresentato per loro durante il “surreale periodo pandemico” e come essa li abbia supportati ed aiutati nel corso di questi lunghi mesi. Prenderanno parte all’evento: Il Maestro Luca Pitteri Coach di fama nazionale conosciuto per aver preso parte ai talent come “Amici di Maria De Filippi”, “Io Canto”, “The Winner is“, “All Together Now“. L’eclettica artista Brigida Cacciatore nota per aver partecipato a noti programmi di fama nazionale quali “Amici di Maria De Filippi”e l’innovativo Music Game “All Together Now“.. Inoltre, all’evento parteciperanno il Dott. Gianni Contino Patron del Concorso Internazionale “Cantamare” giunto ormai alla sua 42ª edizione e legato in partnership con il “Festival of song di New York“ . Altro ospite d’eccezione il Maestro Riccardo Dalli Cardillo noto compositore e arrangiatore di fama nazionale ed internazionale. L’evento sarà arricchito, inoltre, dalla presenza di ballerini che con professionalità ed impegno daranno prova delle loro capacità danzanti. Si ringrazia la cortese partecipazione a tutti coloro i quali si sono spesi e adoperarti per l’ottima riuscita dell’evento artistico: lo Staff di “Con Noi è Tutta Un’Altra Musica”, il CoachBenny Giaconia, il Regista Giovanni Montoro, il Direttore di Palco Catia Sala, il Teatro Jolly e il Producer e Art Director, Dott. Noemi Fiotti

Franco Verruso

Com. Stam.