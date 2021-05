Massa Martana (PG) – Il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) è pronto per accogliere i tiratori partecipanti alla undicesima edizione della Italian Open Green Cup, in calendario da oggi fino al 23 maggio. In totale sono previsti quasi 500 tiratori in rappresentanza di 38 Nazioni.

Tanti i big attesi nell’impianto tuderte. Tra questi, già confermata la presenza del quattro volte Campione del Mondo e quattro volte medagliato olimpico Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) e del Vice Campione Olimpico di Londra 2012 Massimo Fabbrizi (Carabinieri). In gara per lo Skeet, invece, la slovacca Danka Bartekova, Membro CIO e medaglia di Bronzo a Londra 2012, e lo statunitense Vincent Hancock due volte Campione Olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012 e quattro volte Campione del Mondo.

A dare il via alle gare saranno proprio gli specialisti di Skeet, venerdì 14 maggio in pedana per gli allenamenti ufficiali e sabato 15 e domenica 16 maggio per le cinque serie di qualificazioni e le finali. La manifestazione proseguirà poi con la gara di Misto (Mixed Teams) lunedì 17 maggio.

“Abbiamo lavorato al meglio per garantire la massima sicurezza e la migliore ospitalità a tutti i partecipanti – ha spiegato il Presidente del Comitato Organizzatore Ferdinando Rossi – Questo è diventato un appuntamento fisso per molti tiratori stranieri, ma raggiungere questi numeri in epoca Covid è sbalorditivo. E’ davvero una grande soddisfazione poter contribuire anche alla ripartenza del territorio e di tutte le attività turistico-ricettive fortemente colpite da questa crisi economico-sanitaria portando in Umbria oltre 700 persone (tra accompagnatori e competitor, ndr) che soggiorneranno per quindici giorni negli alberghi della zona e che godranno della nostra tradizione culinaria”.

PROGRAMMA

Mercoledì 12 maggio Allenamenti Liberi di Trap e Skeet

Giovedì 13 maggio Allenamenti Liberi di Trap e Skeet

Venerdì 14 maggio Allenamenti Ufficiali di Skeet

Sabato 15 maggio Gara Skeet Individuale Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 16 maggio Gara Skeet Individuale Maschile e Femminile (50 piattelli)

Finali Skeet Maschile e Femminile

Lunedì 17 maggio Gara Mixed Team Skeet

Finale Mixed Team Skeet

Martedì 18 maggio Allenamenti liberi di Trap

Mercoledì 19 maggio Gara Mixed Team di Trap

Finale Mixed Team di Trap

Giovedì 20 maggio Allenamenti liberi di Trap

Venerdì 21 maggio Allenamenti Ufficiali di Trap

Sabato 22 maggio Gara Trap Maschile e Femminile Individuale (75 piattelli)

Domenica 23 maggio Gara Trap Maschile e Femminile individuale (50 piattelli)

Finali Trap Maschile e Femminile

Com. Stam.