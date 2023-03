Alla “Fortunato Bellina” problemi di carattere strutturale Le dichiarazioni del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore allo sport, Ignazio Bilardello

Sulla situazione della “Fortuna Bellina” intervengono con una nota ufficiale il Sindaco Massimo Grillo e l’Assessore Ignazio Bilardello, anche alla luce della richiesta della Società Fly Volley di rinunciare all’affidamento della gestione dell’impianto sportivo.

“Siamo sorpresi da questa richiesta di revoca dell’affidamento da parte della Società cui abbiamo concesso la Palestra fino a giugno. E lo siamo ancor più perché ci chiedono, pretestuosamente, di potere continuare a fruire della stessa – precisano il Sindaco e l’Assessore del ramo. Se come affermano loro la struttura è inagibile, come mai ci chiedono di potere continuare a giocare fino al termine del campionato? Da parte nostra, anche dopo avere sentito i tecnici, confermiamo l’agibilità della Palestra e, nel volgere di alcuni giorni, procederemo con un avviso di manifestazione d’interesse per riassegnare l’impianto in questione. Al tempo stesso invitiamo la Fly Volley a prendere contatto con la società che gestisce il Palasport per potervi disputare le gare di campionato. Tornando alle problematiche dell’immobile ribadiamo che sono legate alla struttura. Da parte nostra ci siamo sempre occupati della manutenzione ordinaria che l’ha resa fruibile e abbiamo già ottenuto il finanziamento per risolvere i problemi di carattere strutturale”.

E’ stato lo stesso assessore Bilardello, peraltro, a volere costatare di persona lo stato in cui versa l’impianto.

“Come potete vedere nel video del sopralluogo – continuano il Sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ignazio Bilardello – il problema della palestra Fortunato Bellina è un problema strutturale, esistente da anni. Nello specifico, a causa di canalette per il deflusso delle acque strutturalmente non adeguate all’ampiezza del tetto, in presenza di piogge abbondanti, l’acqua non riesce a defluire causando infiltrazioni come quelle della scorsa settimana. Incredibilmente nessuno in questi decenni se ne era mai occupato, nonostante il problema si sia presentato annualmente. Ancora più incredibile è che per rilevare questi problemi debba essere un assessore a fare sopralluoghi di natura meramente tecnica. Da parte nostra siamo la prima Amministrazione – concludono sindaco e assessore – che ha chiesto e ottenuto, anche grazie all’interessamento dell’on. Stefano Pellegrino, il finanziamento per risolvere definitivamente i problemi strutturali della palestra Bellina.

Nelle more, in questi due anni, abbiamo provveduto alla manutenzione ordinaria per rendere agibile questa struttura che proprio grazie a questi lavori è fruibile dalla cittadinanza”.

Com. Stam. + foto