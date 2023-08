Altre quattro medaglie per l’Italia ai Mondiali di Pattinaggio Corsa Montecchio-Vicenza 2023

Nelle prove su strada argento per Presti e Sorcionovo. Bronzo per Ceola e Ghiotto – Si continua a gareggiare ai Campionati Mondiali Corsa di Montecchio-Vicenza 2023. Competizione che in questa quarta giornata si sposta, dal pattinodromo cittadino di Alte Ceccato, all’Arena Sorelle Ramonda di via Trieste, per le prove dedicate alla Strada.

Nazionale Italiana rinfrancata dalla bellissima e positiva ultima giornata del campionato pista, terminato ieri, che ha regalato il primo titolo mondiale agli Azzurri, quello di Asja Varani, nella 500m sprint femminile. Team tricolore che, a metà della manifestazione 2023, ha già superato il numero di medaglie conquistate nel mondiale argentino dello scorso anno. Dato che ha portato nel gruppo del CT Massimiliano Presti entusiasmo e voglia di accrescere il bottino iridato.

Italia che si presentava nella giornata odierna del Campionato Strada con 14 medaglie al collo. L’oro della Varani, 6 medaglie d’argento e 7 di bronzo. Programma leggermente rivisto dall’organizzazione, con le prime batterie che vanno in scena nella tarda mattinata vicentina e che scorrono fino al pomeriggio inoltrato. Quasi tutti i nostri atleti approdano alle finali con i migliori tempi.

Si parte alle 17.00 con la finale Junior 10000 m. punti femminile ed è Giulia Presti a sfoderare una bellissima prestazione, condotta con la giusta cattiveria e con grande voglia di portare a casa l’oro. Titolo che sfugge solo per due punti. La marchigiana, attuale campionessa europea, deve “accontentarsi” della medaglia d’argento. Il titolo va al Venezuela, con Daniela Bustamante. Bronzo per la colombiana Paula Maria Vivas Mendoza. “Sono molto felice della medaglia centrata – ha detto la Presti a fine gara – Nelle giornate precedenti, dedicate alla pista, non ho avuto fortuna e le due cadute hanno condizionato le mie prove. Volevo portare a casa una medaglia e ci sono riuscita”.

Altro argento per l’Italia e questa volta arriva dalla gara veloce Junior del giro sprint e sempre da un’atleta marchigiana. La pluricampionessa europea Alice Sorcionovo riesce a salire sul secondo gradino del podio interpretando la veloce con grande garra e tirando a tutta nei metri finali, riuscendo a spuntarla all’ultima spaccata sulla colombiana Kiara Vasquez, bronzo. Titolo mondiale che va sempre alla Colombia, con Nicol Escobar Larrahondo.

Grandi contenuti tecnici nella gara per il titolo del giro sprint maschile junior. Italia che porta a casa un altro bronzo, quello di Riccardo Ceola. Il Campione europeo 2023 combatte fino all’ultimo centimetro e finisce dietro solo ai soliti colombiani, Santiago Vasquez, medaglia d’oro e Nicolas Barrios, bronzo.Tiratissima l’altra finale junior. La 10000 m. punti maschile regala agli azzurri il bronzo di Manuel Ghiotto. Oro per Alfonso Silva (Portogallo). Seconda piazza per Metodej Jilek (Repubblica Ceca).

Sfortunata la prova dell’abruzzese Edda Paluzzi, nella 15000 m. eliminazione femminile, che viene coinvolta in una brutta caduta che spezza i sogni di medaglia, alla portata dell’atleta di Avezzano, che fin qui può consolarsi però con il bronzo ottenuto nelle prove pista.

Risultati Italia 4° gioarnata – Prove Strada

Junior Women Points

1 Daniela Bustamante – Ven

2 Giulia Presti – Italy

3 Paula Maria Vivas Mendoza – Col

Junior Men Points

1 Alfonso Silva – Por

2 Metodej Jilek – Czch

3 Manuel Ghiotto – Italy

Junior Women One Lap

1 Nicol Escobar Larrahondo – Col

2 Alice Sorcionovo – Italy

3 Kiara Vasquez – Col

Junior Men One Lap

1 Santiago Vasquez – Col

2 Nicolas Barrios – Col

3 Riccardo Ceola – Italy

Foto Erika Zanetti

