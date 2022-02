Altri fondi per la Sicilia con il PNRR

Aggreghiamoci.Online arriva in Sicilia con il PNRR per una regione sempre più al passo con i tempi.

Altri fondi sono in arrivo dal PNRR, per continuare la corsa alla Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo del territorio, ma soprattutto la riforma vuole semplificare le procedure di carattere organizzativo per fornire beni e servizi pubblici adeguati alle esigenze di cittadini e imprese.

“Coinvolgere i Comuni in questa delicata fase è un segnale importante per partire col piede giusto e sfruttare al meglio le opportunità che le risorse del PNRR possono offrire ai nostri territori.” – Così afferma l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Marco Zambuto, e per utilizzare al meglio questi fondi ha promosso una sinergia tra la regione e l’ANCI Sicilia.

Presentare progetti innovativi e in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il principale compito delle Pubbliche Amministrazioni, come fanno i Comuni che partecipano all’innovativo sistema Aggreghiamoci.Online dedicato allo sviluppo del turismo e della microeconomia del territorio.

“Siamo convinti – è il commento del sindaco di Licata, che aderisce al progetto – che avremo presto a disposizione un nuovo strumento per mostrare le risorse, turistiche e non solo, di cui la nostra città è ricca. Strumento che verrà messo a disposizione di tutte le aziende che operano in questo settore”.

Ogni Comune ottiene una infrastruttura completa per un portale multifunzionale a costo zero, incrementa i servizi al cittadino, ad esempio con l’emissione dello SPID, amplifica l’economia circolare, ottimizza l’info-turismo con strumenti web avanzati ma anche con un format televisivo dedicato alle realtà territoriali del Bel Paese.

I creatori del sistema, hanno l’ambizione di fornire a tutto il territorio italiano una vera presenza sul web, creando “brand territoriale” per ogni Comune, ottimizzando ed espandendo la microeconomia in ogni settore di attività, sfruttando tutte le tecnologie innovative e partenariati con aziende di settore sotto un unico slogan: Aggreghiamoci.Online.

“Non ci può essere libertà se non c’è libertà economica.” – Margaret Thatcher

Il sito del progetto è: www.aggreghiamoci.online

