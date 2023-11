AMACI | MUSEO VENTUNO | MUSEUMS AT THE ECOLOGICAL TURN | Università degli studi di Bergamo

Bergamo, 24 ottobre 2023. In occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il 24 novembre 2023, nell’Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo, AMACI, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, in collaborazione con NERO, organizza Museums at the Ecological Turn | I Musei alla svolta ecologica,

seconda edizione del convegno ideato dall’Associazione nell’ambito di Museo Ventuno, la piattaforma di ricerca dedicata alle trasformazioni dei musei d’arte contemporanea.

Qual è il legame tra ecologia e arte? Che ruolo possono svolgere le istituzioni museali di fronte alla catastrofe climatica? Cosa significa, ed è sufficiente, per un museo essere “sostenibile”? In quali modi l’arte contemporanea ha tematizzato la questione ecologica negli ultimi anni? È possibile mediare il conflitto tra attivismo climatico e patrimonio artistico? E davanti al collasso degli ecosistemi, qual è il significato e l’importanza della “conservazione” nell’arte come nell’ecologia?

Negli ultimi anni, il discorso ecologico ha assunto una profonda risonanza con la produzione artistica e con le istituzioni museali. L’arte contemporanea, per sensibilità alle tematiche ecologiche e per capacità di ridiscutere la centralità del paradigma della conservazione, è un contesto fertile per esaminare il rapporto tra arte ed ecologia ed esplorarne le complessità.

Partendo da queste considerazioni, Museums at the Ecological Turn | I Musei alla svolta ecologica vuole affrontare alcuni interrogativi cruciali che gli operatori del settore museale non possono più ignorare, per mettere a fuoco riflessioni e individuare risposte grazie al coinvolgimento di pensatrici/ori radicali, artiste/i, curatrici/ori e rappresentanti dell’attivismo climatico.

Il convegno sarà ospitato all’interno dell’Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo.

Gli interventi si terranno in italiano e in inglese, con la possibilità di traduzione simultanea.

L’ingresso è gratuito con prenotazione su www.eventbrite.it.

Una pubblicazione omonima seguirà il convegno, pubblicata dalla casa editrice NERO in due lingue, come secondo numero della serie dal titolo Museo Ventuno – Museum Twenty One.

Il convegno Museums at the Ecological Turn | I Musei alla svolta ecologica è realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bergamasca e Comune di Bergamo; con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Regione Lombardia, dell’Università degli studi di Bergamo e di ICOM Italia; con la sponsorizzazione tecnica di Artshell. La GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo è partner di progetto.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.30 ― 10.00 | Registrazione

10.00 ― 10.30 | Saluti

Lorenzo Balbi, Presidente AMACI

Lorenzo Giusti, Direttore della GAMEC

Fondazione Cariplo

Simona Bonaldi, Vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca

Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo

Sergio Cavalieri, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo

10.30 ― 10.50 | Introduzione

AMACI & NERO

10.50 ― 11.45 | Nodo #1: Ecologia e istituzioni: oltre la sostenibilità

Bart van der Heide, Direttore di Museion

Amal Khalaf, Curatrice e artista

Caterina Riva, Moderatrice

Q&A

11.45 ― 12.05 | Coffee break

12.05 ― 13.00 | Nodo #2: Il discorso ecologico nell’arte contemporanea

Emanuele Braga, Artista, Filosofo e attivista

Rosie Warren, Caporedattrice di Salvage

Laura Tripaldi, Moderatrice

Q&A

13.00 ― 14.00 | Pausa pranzo

14.00 ― 14.15 | Ripresa dei lavori

14.15 ― 15.10 | Nodo #3: Arte, ecologia radicale e azione politica

Leonardo Lovati e Fioretta Maldifassi, Sostenitori di Ultima Generazione

Stella Succi, Storica dell’arte

Laura Tripaldi, Moderatrice

Q&A

15.10 ― 16.05 | Nodo #4: “Vivere tra le rovine”: una riflessione sul paradigma della conservazione

Cal Flyn, Scrittrice e giornalista

Isabelle Carbonell, Regista e docente

Caterina Riva, Moderatrice

Q&A

16.05 ― 16.30 | Conclusioni

Caterina Riva e Laura Tripaldi

