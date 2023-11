Andrea Adamo e tanti piccoli appassionati nel day 3 della FMI ad EICMA

Milano. E’ iniziato nel migliore dei modi il day 3 della FMI ad EICMA, nella prima giornata di apertura al pubblico. Allo stand della Federmoto, in mattinata, c’è stata la conferenza “Motocross delle Nazioni 2023: behind the scenes”.

Presente il Campione del Mondo MX2 Andrea Adamo, protagonista della Maglia Azzurra a Ernee insieme ad Alberto Forato, anche lui intervenuto alla conferenza insieme ad Alessandro Lupino, presente nell’ultimo MxoN nell’inedita veste di Tecnico.



I tre hanno ripercorso l’ottimo risultato ottenuto in Francia, frutto anche del gran lavoro di squadra. Con Adamo che è partito però dalla conquista del titolo iridato. “Un mondiale di 20 gare non si vince solo con la velocità – ha raccontato Adamo – certo devi essere veloce e preciso ma ci sono molti fattori in ballo. La mia tattica è stata quella di essere costante e portare sempre a casa dei punti, cosa che alla fine ha pagato. Poi c’è stata Ernee. E’ stato bello poter rappresentare la Maglia Azzurra e sono arrivato al Nazioni molto motivato. E lì lo spirito di squadra e il lavoro di tutti hanno fatto la differenza. Io ho pensato sempre e solo al mio team e ancora di più lo hanno fatto i miei compagni, lasciandomi sempre il posto al cancelletto”



Dello stesso tenore le parole di Forato, che dopo aver confermato l’importanza del lavoro di gruppo ha ricordato come “I sorpassi con Romain Febvre sono stati davvero una bella battaglia. Il risultato del Nazioni poi è stata la ciliegina sulla torta per la mia stagione”.



A seguire è toccato a Lupino raccontare l’esperienza di Ernee. “E’ stata la prima volta da tecnico al Nazioni – ha raccontato Lupino – da fuori si soffre molto. Forse c’è più tensione da tecnico che da pilota. La squadra però è la parola chiave del Nazioni, competizione in cui bisogna essere un po’ meno egoista e lavorare insieme. Quando fai cosi arriva il risultato, e lo abbiamo dimostrato. Il gruppo di Ernee sarà il futuro della Nazionale ed è stato bello condividere con loro il lavoro”. Con Lupino si è parlato anche della sua nuova avventura in Ducati. Con “Lupo” che si è detto fiero di far parte di Borgo Panigale, sottolineando come i programmi siano in via di definizione.



Entusiasmo ed emozioni a fine giornata, con il talk dal titolo “Il ruolo delle famiglie nell’avviare e sostenere i figli nella pratica del motociclismo di base”, nell’ambito del Progetto genitori-figli. Ma soprattutto con “l’invasione” dello stand FMI da parte dei circa 30 bambini che hanno partecipato al Corso gratuito Primi Passi Motocross, andato in scena nell’area esterna Moto Live. Corso con il quale i giovanissimi sono saliti in sella sotto lo sguardo di Tecnici e Istruttori FMI. Piccoli appassionati che hanno ricevuto una medaglia e un attestato per la partecipazione. Prima della premiazione, al talk sono intervenuti il Vice Presidente FMI Rocco Lopardo, i Consiglieri Federali Alessandro Maccioni ed Armando Sponga (rispettivamente Coordinatore e membro della CSAS), il responsabile didattico del progetto, Walter Morellini, e Pasquale Parisi, per quanto riguarda la Formazione FMI. Un progetto, quello genitori figli, realizzato con il Supporto di Sport e Salute, che vedrà una serie di pillole video didattiche, pensate per i genitori, scaricabili nei prossimi giorni dal sito federmoto.it. L’evento è stato impreziosito da un pilota del calibro di Nicola Montalbini, he ha ricordato il recente podio conquistato con la Maglia Azzurra nel Quad e Sidecarcross delle Nazioni.



Nella mattinata c’è stata la presentazione del libro “Cento anni. La lunga strada del Moto Club Oggiono”, un volume che ripercorre la storia centenaria dell’omonimo Club. Presenti all’evento il Presidente del Co Re Lombardia Ivan Bidorini, il Presidente del Moto Club Pietro Galbiati, il curatore del volume Mauro Rossetto assieme ai ricercatori Ettore Turati e Pietro Panzieri. Il libro, con oltre 200 foto, è stato il frutto di quattro anni di lavoro di ricerca e assemblaggio di materiali, arricchito con l’elenco di tutti i piloti e Presidenti del Moto Club. E con le foto di Giacomo Agostini durante una delle sue prime gare.



Nel pomeriggio la FMI è stata protagonista anche all’EICMA ESports Arena con la FMI Esports Challenge, un’elettrizzante esperienza di gaming con la quale i Tesserati FMI hanno potuto giocare nella nuova area espositiva del Salone dedicata al mondo di videogiochi e sport elettronici. I partecipanti si sono sfidati virtualmente in modalità multiplayer su una riproduzione digitale del tracciato off-road di Motolive, ricevendo poi in omaggio dei gadget FMI. Un evento che si ripeterà domani, dalle 14 alle 15, sempre all’EICMA ESports Arena. La partecipazione è gratuita e riservata ai primi 30 Tesserati FMI che si iscriveranno presso lo stand.



Spostando l’attenzione al padiglione YUM (Your Urban Mobility), nello spazio FMI riservato all’interno dell’altra novità di EICMA sono state realizzate attività pratiche di educazione stradale per il pubblico legate, ad esempio, al test del campo visivo e alle protezioni passive. Attività che continueranno nei prossimi giorni, in aggiunta alle quali domani alle 15 ci sarà la conferenza SICURI E CONSAPEVOLI IN STRADA CON LA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, in replica domenica alle 14.





