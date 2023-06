Approvati dal Consiglio comunale un debito fuori bilancio e una variazioni di bilancio

Marsala:

Nella seduta di Consiglio comunale di ieri pomeriggio, alla cui presidenza si sono alternati Eleonora Milazzo e successivamente Enzo Sturiano, sono stati approvati due atti deliberativi. Si tratta di un debito fuori bilancio per un ammontare di circa 15 mila euro e una variazione di Bilancio. Entrambe le delibere sono state votate all’unanimità dei presenti (13 consiglieri). La delibera del debito fuori bilancio è stata anche resa immediatamente esecutiva.

Sospeso invece l’atto deliberativo riguardante un’altra variazione di bilancio.

L’inizio della seduta è stato caratterizzato dalle comunicazioni. A intervenire per primo è stato Pino Carnese che ha denunziato un altro episodio di malasanità verificatosi al “Paolo Borsellino” (una signora colpita da ictus ha dovuto peregrinare per mezza Sicilia per avere una consulenza neurologica). Sempre in tema di sanità, ha anche fatto presente che in estate occorrono più medici sia al Pronto Soccorso che in Ortopedia. Ha fatto presente, inoltre, che al telefono del servizio ingombranti non risponde mai nessuno. Successivamente è stata la volta di Pino Ferrantelli che ha sottolineato come all’Utic i posti letto siano stati ridotti a sole cinque unità e che il primario deve dividersi con lo stesso incarico in un altro ospedale. Critica inoltre la situazione relativa alla viabilità e specialmente quella relativa alla zona del lungomare. Teme che in estate la pista ciclabile possa causare incidenti assai gravi. Il consigliere Nicola Fici nel suo intervento ha lamentato ulteriori disservizi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Paolo Borsellino dove una giovane signora colta da emorragia cerebrale è stata tenuta in barella per più di un giorno. Chiede che venga attuato il piano aziendale dall’Asp. Mario Rodriquez ha invece puntato l’attenzione sullo scorrimento veloce Mazara-Birgi per il quale si sono persi sette milioni di finanziamento. Chiede anche la sistemazione della strada del Baglio Vaiarassa. Il consigliere Flavio Coppola ha criticato la situazione della viabilità dicendo che non c’è razionalità negli interventi che si eseguono. Tutto questo comporta disagi anche per assicurare i soccorsi in caso di emergenza. Fa presente le difficoltà per le attività che insistono nel tratto di strada interessato ai lavori sul lungomare e lamenta l’assenza di un piano della viabilità. Giudica la pista ciclabile un’opera scellerata e comunica di avere presentato una nota a firma anche di altri quattro consiglieri per non sopprimere i parcheggi a Porta Nuova. Il Presidente Sturiano parla di atteggiamento pilatesco da parte di chi afferma che la colpa della realizzazione della Pista ciclabile è del Consiglio comunale. Adesso – precisa – si possono solo fare interventi “mitigatori”. Preannuncia per martedì prossimo un’audizione su Marsala Schola e le altre partecipate. Il consigliere Massimo Fernandez da parte sua porta a conoscenza dell’aula che non farà più parte del gruppo dell’MPA del quale non ne condivide più le scelte e dichiara la sua adesione al gruppo misto da indipendente. Rosanna Genna nel lamentare che in aula si dà spazio a lunghi monologhi fa rilevare che non è stata data da parte dell’Amministrazione la giusta attenzione al problema della sanità. L’Asp – a suo dire – sta penalizzando l’Ospedale “Paolo Borsellino”. Sottolinea, inoltre, che manca una cabina di regia per l’esecuzione programmata dei lavori pubblici.

Il Presidente Sturiano conclude la serie di comunicazioni precisando che la problematica legata alla gestione della sanità è una tematica di carattere generale che non interessa solo Marsala. Punta quindi l’attenzione sul problema dell’approvvigionamento idrico in estate. Precisa che in servizio vi sono solo tre autisti in possesso di una sola autobotte. Occorre uno specifico progetto per evitare incresciosi disguidi. Il Consiglio comunale tornerà in aula già domani, giovedì 22 giugno, alle ore 17,00.

Com. Stam.