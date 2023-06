ARCO Mauro Nespoli portabandiera ai Giochi Europei di Cracovia

La Federazione Italiana Tiro con l’Arco è in festa in seguito alla notizia diramata oggi dal CONI: l’olimpionico Mauro Nespoli, mercoledì 21 giugno, sarà il portabandiera dell’Italia insieme alla campionessa del judo, Odette Giuffrida, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Europei che si disputeranno a Cracovia, in Polonia.

L’olimpionico Mauro Nespoli ha appreso la notizia mentre è a Medellin, in Colombia, dove oggi comincia la terza tappa di Coppa del Mondo, al termine della quale gli azzurri torneranno in Europa per partire subito alla volta di Cracovia. Queste le parole dell’aviere azzurro: “E’ un onore immenso esser stato scelto assieme a Odette come portabandiera della delegazione italiana a Cracovia. Ringrazio il presidente Malagò e la Giunta CONI per la fiducia e con ancora più passione e determinazione prenderò parte a questa competizione“.

Per Nespoli il rapporto con i Giochi Europei è sempre stato molto positivo, visto che è salito sul podio già nella prima edizione, per poi ottenere ancora di più nella seconda dove, oltre a conquistare tre medaglie e aver contribuito ad ottenere un pass per i Giochi di Tokyo, è stato nominato “miglior atleta maschile di Minsk 2019” (in allegato la foto della premiazione).

Anche il Presidente FITARCO Mario Scarzella ha voluto ringraziare il CONI per aver dato questo importante ruolo a Nespoli: “Ringrazio il presidente Malagò e tutta la giunta per aver votato Mauro come portabandiera azzurro. Nespoli ha scritto e continua a scrivere pagine indelebili del nostro sport e questo incarico lo meritava considerando i grandi risultati ottenuti e l’impegno col quale ha portato avanti una carriera speciale, costellata da successi“.

Saranno Odette Giuffrida e Mauro Nespoli gli alfieri azzurri della terza edizione dei Giochi Europei che prenderanno il via il 21 giugno a Cracovia, in Polonia.

Lo ha annunciato oggi alla Giunta Nazionale il Presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Giuffrida, medaglia d’argento nel judo (categoria 52 kg) ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e poi di bronzo a Tokyo 2020, quest’anno ha ottenuto il terzo posto ai Mondiali di Doha e vanta nel suo ricchissimo palmares anche un oro continentale a Praga 2020, un argento (Lisbona 2021) e un bronzo a squadre conquistato proprio nella prima edizione dei Giochi Europei (Baku 2015).

Nespoli, invece, è olimpionico del tiro con l’arco grazie all’oro a squadre vinto a Londra 2012, ma in bacheca ha altri due podi a cinque cerchi: l’argento a squadre a Pechino 2008 e l’argento individuale a Tokyo 2020. Campione mondiale a squadre nel 2017, ha collezionato inoltre diversi podi iridati e continentali tra cui 3 titoli europei (individuale nel 2005, a squadre nel 2008 e nel mixed team nel 2018). Ai Giochi Europei ha conquistato 2 ori nel mixed team a Baku 2015 e a Minsk 2019 dove ha ottenuto anche un oro individuale e un bronzo a squadre.

I due portabandiera guideranno l’Italia Team nella cerimonia di apertura che si terrà mercoledì 21 giugno all’Henryk Reyman Municipal Stadium.

La delegazione azzurra, guidata dal Capo Missione Alessio Palombi, è composta da 329 atleti (165 donne e 164 uomini) che si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma (l’Italia non sarà rappresentata nel basket 3×3, nel beach handball e nello ski jumping). Saranno tre gli olimpionici italiani in squadra che, oltre a Nespoli, potrà contare sui campioni olimpici del tiro a volo Gabriele Rossetti (skeet) e Jessica Rossi (trap), per un totale di 16 medagliati o plurimedagliati olimpici presenti in squadra.

Tra il 21 e il 2 luglio, giorno della cerimonia di chiusura in programma anch’essa all’Henryk Reyman Municipal Stadium, Cracovia e la Malopolska, regione situata nella parte meridionale della Polonia, ospiteranno in 25 venue di gara circa 7000 atleti, in rappresentanza di 48 Comitati Olimpici Europei.

L’edizione 2023 assume particolare valore perché saranno ben 11 le discipline in programma che qualificheranno gli atleti europei per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, altre 9 metteranno in palio punti per il ranking olimpico.

