ASP Catania – Azzerate le liste d’attesa del 2022. Già a lavoro per abbattere le liste del 2023

CATANIA – Azzerate, all’Asp di Catania, le liste d’attea per prestazioni ambulatoriali e interventi chirurgici del 2022. Si lavora già all’abbattimento delle liste d’attesa del 2023.

Erano 2037 le prenotazioni ambulatoriali in attesa, che sono state tutte erogate nel 2023. Per quanto riguarda, invece, gli interventi chirurgici arretrati, erano 1336 gli interventi previsti. Le liste sono state prima attentamente bonificate e si è provveduto alla registrazione degli interventi già eseguiti. Gli utenti sono stati poi contattati per anticipare le prestazioni in attesa. Alle ultime verifiche effettuate erano 394 gli interventi da recuperare che sono stati tutti ricollocati e eseguiti secondo i tempi indicati dall’Assessorato regionale alla Salute, entro il 31 dicembre 2023.

«Abbiamo raggiunto un importante obiettivo di programmazione regionale fortemente voluto dal presidente della Regione, Renato Schifani. Grazie alle attività svolte – afferma il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza – abbiamo rafforzato l’assistenza territoriale e stiamo già lavorando sul corrente, per raggiungere gli obiettivi fissati dal Governo regionale e costruire una sanità più vicina ai cittadini».

La rete aziendale per il recupero delle prestazioni (Rete Arp) è stata coordinata dal direttore sanitario, Antonino Rapisarda.

«Siamo stati chiamati a un piano straordinario di interventi che abbiamo realizzato con convinzione e impegno – spiega Rapisarda -. Abbiamo verificato le liste e abbiamo predisposto le necessarie attività organizzative per rispondere alla domanda esistente, secondo i tempi fissati dalla Regione. La risposta organizzativa ci ha permesso non solo di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2022, ma di iniziare da subito l’abbattimento delle liste anche per le prestazioni correnti».

In atto si stanno abbattendo i tempi di attesa anche per le prestazioni ambulatoriali prenotate nel 2023. Gli utenti sono stati tutti ricontattati per concordare una nuova prenotazione. Grazie a questa attività sono state già anticipate 2364 prenotazioni, su 3809 in attesa.

