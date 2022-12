Assegnazione in comodato d’uso gratuito di compostiere domestiche anno 2023

Tutti i Cittadini che sono interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico e all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera domestica per avere diritto alla riduzione TARI per l’anno 2023 devono:

presentare richiesta al Comune di Trapani – 5° Settore – Servizi per l’Ambiente esclusivamente mediante il modello A “Richiesta di adesione al progetto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani”, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI, corredato da una copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

– l’utente TARI, dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrate eventuali comunicazioni per integrazione di documenti non allegati alla richiesta di cui sopra;

La domanda dovrà essere trasmessa necessariamente alla PEC servizi.ambiente@pec.comune.trapani.it e/o all’indirizzo di posta elettronica servizi.ambiente@comune.trapani.it entro e non oltre il giorno 20/01/2023.

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande (20/01/2023), previa verifica dei requisiti richiesti, gli Uffici del 5° Settore del Comune di Trapani stileranno una graduatoria per l’anno 2023 per l’assegnazione delle compostiere domestiche in giacenza, applicando i criteri di assegnazione

della compostiera di cui all’art. 12 bis del Regolamento Comunale per il Compostaggio domestico, entro e non oltre 15 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di cui all’art. 10 del Regolamento.

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Sig.ra Maria Pia Fregapane, al seguente numero telefonico 0923/590739 o alla segreteria del V Settore tel. 0923590700.

Pec: servizi.ambiente@pec.comune.trapani.it; email: servizi.ambiente@comune.trapani.it

Maggiori dettagli al link https://comune.trapani.it/informazioni/assegnazione-in-comodato-duso-gratuito-di-compostiere-domestiche-2/?fbclid=IwAR2WyPfkerDO_87kWjCUAYwDgyr9gtEvUG0OMDThZRfyr-JaUNre7sDBJW4

