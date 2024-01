Assohotel – Confesercenti Palermo su approvazione regolamento stalli carico e scarico passeggeri e bagagli

Il Presidente Marco Mineo: “Finalmente Palermo come le altre città europee” “Anche a Palermo le strutture ricettive potranno avere finalmente aree di carico e scarico passeggeri e bagagli come nel resto d’Europa e come Assohotel chiedeva da tempo”.

A dirlo è il presidente di Assohotel Confesercenti Palermo, Marco Mineo dopo l’approvazione in giunta del regolamento che consentirà alle strutture con più di 11 stanze di richiedere uno stallo dedicato a questa finalità. “Come avevamo denunciato più di un anno fa, Palermo era una delle poche città italiane a non prevedere spazi a supporto di hotel e B&B. Una questione sottoposta all’amministrazione comunale nell’estate 2022 per cui la macchina amministrativa si era messa in moto attivando le procedure necessarie all’approvazione di un regolamento che andasse in questa direzione. A fine 2022 era stato approvato un emendamento integrativo alla proposta di deliberazione del Consiglio PROCON/438 per riconoscere questo diritto alle imprese ricettive, rinviando ad un regolamento amministrativo l’attivazione della misura. Ieri – dice Mineo – il regolamento è stato finalmente approvato in giunta. Un ottimo inizio di anno che sottolinea l’importanza del dialogo tra mondo associativo e amministrazione nell’interesse delle imprese e della città”.

Com. Stam. + foto