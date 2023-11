Basket. DINO MENEGHIN – Storia di una leggenda. La presentazione al Cinema Farnese di Roma (20 novembre)

Il nuovo film documentario di Samuele Rossi DINO MENEGHIN Storia di una leggenda che porta per la prima volta sullo schermo la vita di una delle più grandi leggende dello sport italiano,

sarà proiettato all’interno di un evento speciale ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria lunedì 20 novembre alle ore 18:30 al Cinema Farnese di Roma (Campo di Fiori 56).

Alla proiezione saranno presenti anche il Presidente della FIP Giovanni Petrucci e il Presidente del CONI Giovanni Malagò.



“Conosco Dino Meneghin da quando, giovane segretario generale, a fine anni Settanta, approdai in Federazione. Confesso che ero intimorito dalla sua fama –afferma il presidente FIP Giovanni Petrucci– Invece, insieme al grande giocatore scoprii subito la sua capacità di mettere a proprio agio i suoi interlocutori. Grande campione, meravigliosa persona, conosciuta in tutto il mondo. È importante che ci sia un docu-film a testimoniare cosa abbia rappresentato per tutti noi e la pallacanestro italiana.”

“Questo film documentario su Dino – commenta il regista Samuele Rossi – mi ha regalato l’opportunità di unire le mie due grandi passioni: cinema e basket. Nessuno aveva mai raccontato sullo schermo le straordinarie gesta di Meneghin e finalmente riempiamo quel vuoto. Ed ovviamente si unisce a questo anche la felicità di presentare il film a Roma, città che mi ha formato cinematograficamente e che sa emozionare come poche sotto tutti i punti di vista. La mia speranza, così come lo è per le altre date di questo tour di eventi è che il film possa rappresentare un momento di festa, soprattutto per le nuove generazioni, per quello che considero lo sport più bello del mondo e un modo per tributare all’atleta italiano più titolato di sempre il giusto riconoscimento.”

La proiezione rientra nel tour cinematografico che il film documentario sta svolgendo in tutta la penisola ed ha iniziato il suo percorso con successo una settimana fa a Varese con una data andata esaurita. Prodotto da Solaria Film (Emanuele Nespeca) e Echivisivi (Giuseppe Cassaro e Samuele Rossi) in collaborazione con Rai Documentari, il film racconta l’atleta audace, forte, fiero, inarrivabile, ma anche l’uomo dotato di una simpatia naturale e immediata; un’icona nazionale e unico tra i giocatori di basket italiani ad essere inserito nella Hall of Fame del Basket mondiale. Un privilegio riservato solo ai più grandi. “Un rimpianto? – commenta Dino Meneghin nel film – Non aver giocato in NBA. Lo farò nella prossima vita

Da un’idea di Samuele Rossi (autore di altri sei docufilm e di due lungometraggi di finzione, ultimo in ordine di tempo “Glassboy”, una co-produzione internazionale che nel 2020 ha vinto il premio ECFA come miglior film europeo per ragazzi ed è stata candidata ai Nastri d’Argento) e scritto con Lorenzo Bagnatori, il film ripercorre cronologicamente la carriera di Meneghin dall’infanzia fino a quello che viene ritenuto il suo apice sportivo: la mitica finale di Coppa dei campioni nella quale la Tracer Milano salì sul tetto d’Europa dopo 21 anni. Ma soprattutto questo lavoro cerca di dare risposta ad alcuni semplici interrogativi. Cosa fa di un atleta un’icona del suo sport? Cosa ha reso Meneghin il più grande di tutti?

Al racconto in prima persona di SuperDino si alternano le interviste, tutte inedite, ai famigliari (il figlio Andrea, la moglie Caterina, il fratello Renzo)e le testimonianze dei protagonisti del basket italiano: Flavio Vannetti, Sandro Galleani, Dan Peterson, Massimo Lucarelli, Guido Bagatta, Sandro Gamba, Guido Borghi, Pierluigi Marzorati, Aldo Ossola, Roberto Premier. Il tutto impreziosito da materiale di repertorio spesso inedito per anni inutilizzato e coinvolgenti momenti di ricostruzione sportiva.

Prima della proiezione Dino Meneghin ed il regista Samuele Rossi risponderanno alle domande del pubblico

Per info e prenotazioni info@echivisivi.it

