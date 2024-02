Basket. Nazionale A, EuroBasket 2025 Qualifiers. Ungheria-Italia domani a Szombathely (ore 18.00, DAZN, Sky Sport Arena, Now)

Vincere ancora per mantenere il primato in classifica, confermare quanto di buono fatto a Pesaro dando continuità e per cominciare a mettere già una piccola ipoteca sulla qualificazione.

Vincere soprattutto per chiudere al meglio la prima finestra degli EuroBasket 2025 Qualifiers e iniziare a concentrarsi al meglio sul delicato Pre Olimpico di luglio in Portorico.

Prima, però, c’è l’Ungheria (domenica 25 febbraio, ore 18.00 live su DAZN, Sky Sport Arena e Now), ferita dopo aver perso in Islanda facendosi rimontare dal +9 e perdendo una buona occasione per mettersi alle spalle quella che sulla carta dovrebbe essere la diretta avversaria per ottenere uno dei tre pass del Gruppo B per l’Europeo dell’anno prossimo. In vantaggio per tre quarti a Reykjavík, gli uomini del neo coach sloveno Gasper Okorn (due scudetti e una coppa ungherese con Szombathely dal 2018 al 2021) hanno gettato tutto alle ortiche subendo un 21-14 negli ultimi dieci minuti. Tra i migliori in campo i più esperti: l’ex Orlandina e Treviso Zoltan Perl (12 punti e 6 assist, terzo marcatore della Champions League con 18.5 punti di media) e Gyorgy Goloman (12 punti e 8 rimbalzi). Buon match per la stella ungherese Adam Hanga: per lui 7 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

Vecchie conoscenze del nostro campionato il naturalizzato Mikael Hopkins (Reggio Emilia), Akos Keller (Orlandina) e David Vojvoda (Reggio Emilia).

Si gioca a Szombathely, considerata la città più antica del Paese e non lontana dal confine con l’Austria. La squadra di basket locale, il Falco, ha vinto quattro campionati dal 2019 e sta dominando la stagione attuale con 20 vittorie e 1 sola sconfitta. Risultati diversi in Champions League, dove gli ungheresi hanno collezionato due sole vittorie in sei partite nella regular season arrivando ultimi nel girone A con Malaga, Le Mans e Peristeri.

Così Giampaolo Ricci, che contro la Turchia ha raggiunto la sua presenza numero 58: “Sappiamo quanto sia importante questa gara per la qualificazione. L’Ungheria è una squadra ostica e temibile nel reparto esterni. Siamo concentrati su di noi perchè vogliamo allungare questo periodo positivo iniziato nello splendido clima di Pesaro. Il pubblico è stato straordinario. Quello che respiriamo all’interno del gruppo è esattamente quello che esprimiamo all’esterno. E’ tutto vero: stiamo bene insieme e si vede“.

In casa Azzurra il roster è già definito: dopo le partenze di Flaccadori, Melli, Spagnolo e Tonut la squadra ha abbracciato Davide Casarin, che fece il suo esordio in Nazionale a Caceres nell’ultima e vittoriosa trasferta di qualificazione al Mondiale 2023 contro la Spagna nel febbraio scorso. Per lui sarà la seconda presenza. Ottantanovesima invece per Achille Polonara, che eredita temporaneamente i gradi di Capitano da Nik Melli.

L’ultimo match contro gli ungheresi risale al 2019. La festa di Varese sancì la qualificazione al Mondiale cinese con i magiari già eliminati dalla corsa iridata. Situazione completamente diversa domani alla Savaria Arena, impianto da 3.000 posti (sold-out domani pomeriggio) inaugurato nel 2006.

ITALIA

I 12 AZZURRI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 MARCO SPISSU 1995 1.85 PLAYMAKER UMANA REYER VENEZIA 1 NICCOLÒ MANNION 2001 1.90 PLAYMAKER OPENJOBMETIS VARESE 16 AMEDEO TESSITORI 1994 2.07 CENTRO UMANA REYER VENEZIA 17 GIAMPAOLO RICCI 1991 2.02 ALA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 22 GIORDANO BORTOLANI 2000 1.93 GUARDIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 28 DAVIDE CASARIN 2003 1.97 PLAYMAKER/GUARDIA UMANA REYER VENEZIA 30 GUGLIELMO CARUSO 1999 2.08 CENTRO EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 33 ACHILLE POLONARA (C) 1991 2.05 ALA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 40 LUCA SEVERINI 1996 2.04 ALA/CENTRO BERTRAM YACHTS TORTONA 50 GABRIELE PROCIDA 2002 2.00 GUARDIA/ALA ALBA BERLINO (GERMANIA) 54 ALESSANDRO PAJOLA 1999 1.94 PLAYMAKER SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 77 JOHN PETRUCELLI 1992 1.93 GUARDIA/ALA GERMANI BRESCIA

Presidente

GIOVANNI PETRUCCI

Segretario Generale

MAURIZIO BERTEA

Capo Delegazione

LUIGI DATOME

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Commissario Tecnico

GIANMARCO POZZECCO

Assistente

EDOARDO CASALONE

Assistente

FEDERICO FUCÀ

Assistente

GIUSEPPE POETA

Preparatore Fisico

MATTEO PANICHI

Ortopedico

RAFFAELE CORTINA

Medico

SANDRO SENZAMENO

Osteopata

FRANCESCO CIALLELLA

Osteopata

ROBERTO OGGIONI

Team Manager

MASSIMO VALLE

Responsabile Comunicazione

FRANCESCO D’ANIELLO

Videomaker

MARCO CREMONINI

Addetto ai Materiali

ANDREA ANNESSA

Addetto ai Materiali

LUIGI MASSIMEI

EUROBASKET 2025 QUALIFIERS

GRUPPO B

Data Gara Risultato Stat. Live GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024 (PESARO, 20.30) ITALIAVS TURCHIA 87 – 80 GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024 (REYKJAVIK, 20.30 ORE ITALIANE) ISLANDAVS UNGHERIA 70 – 65 DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 (ISTANBUL, 14.00 ORE ITALIANE) TURCHIAVS ISLANDA – DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 (SZOMBATHELY, 18.00) UNGHERIAVS ITALIA – VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) ISLANDAVS ITALIA – VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) TURCHIAVS UNGHERIA – LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) ITALIAVS ISLANDA – LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) UNGHERIAVS TURCHIA – GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2025 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) UNGHERIAVS ISLANDA – GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2025 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) TURCHIAVS ITALIA – DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) ISLANDAVS TURCHIA – DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) ITALIAVS UNGHERIA –

RUPPO B

Punti Squadra 2 ITALIA 2 ISLANDA 0 UNGHERIA 0 TURCHIA

