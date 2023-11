Basket. Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers, domenica ad Amburgo Germania-Italia

Diretta dalle 17.30 sul canale Twitch @italbasket. Capobianco: “Test durissimo” Torna in campo domani la Nazionale Femminile nel secondo impegno del FIBA Women’s EuroBasket Qualifiers, l’Europeo 2025 di cui l’Italia ospiterà un girone.

Dopo il convincente successo ottenuto a Vigevano con la Grecia, le Azzurre affrontano domenica la Germania ad Amburgo (ore 17.30, live Twitch @Italbasket).

L’Italia e gli altri 3 Paesi ospitanti (Grecia, Repubblica Ceca e la stessa Germania) sono già qualificate per l’Europeo ma come ripetuto spesso in questi giorni da coach Capobianco e dalle giocatrici ogni test di avvicinamento alla competizione rappresenta un momento importante di confronto e di crescita.

La seconda finestra dei Qualifiers si giocherà a novembre 2024, l’ultima a febbraio 2025.

Così coach Capobianco alla vigilia della sfida. “La forza della Germania sta tutta nel +44 col quale è tornata dalla trasferta di Praga tre giorni fa. E’ una squadra che ha qualità e leadership diffusa, che ha stazza e ingombro in tutti i ruoli e che sa punire ogni errore dell’avversario con straordinario cinismo. Noi arriviamo ad Amburgo preparati, abbiamo operato qualche cambio nell’organico perché dobbiamo essere capaci di cambiare pelle adattandoci alle situazioni che pensiamo di incontrare. Sono soddisfatto della determinazione e del cuore dimostrato dalle ragazze anche a Vigevano ma dobbiamo fare uno step in termini di attenzione in ogni momento della partita. Mi aspetto risposte in questo senso, domani ci attende un test durissimo”.

Dopo Francesca Pasa, anche Gina Conti e Caterina Gilli sono state autorizzate a lasciare il raduno, per Amburgo sono partite 12 Azzurre. Domani farà il suo esordio in Nazionale Sierra Campisano.

La Germania ha chiuso al sesto posto l’Europeo che si è concluso lo scorso giugno a Lubiana, è davvero un momento magico per la la pallacanestro tedesca. La Nazionale Maschile ha appena vinto la medaglia d’Oro ai recenti Mondiali, la Femminile a febbraio giocherà il torneo preolimpico e nel 2026 ospiterà la prossima edizione della FIBA World Cup.

Italia e Germania si sono affrontate l’ultima volta a Pordenone lo scorso 11 giugno (65-70 per le tedesche) e rispetto a quel roster coach Thomaidis ora può contare anche sullo straordinario impatto delle sorelle Satou e Nyara Sabally, 38 punti e 13 rimbalzi in due a Praga e già una discreta esperienza nella WNBA. In totale sono 14 i precedenti tra le due Nazionali, 9 i successi dell’Italia. La prima sfida l’11 giugno 1954 all’Europeo di Belgrado, l’Italia si impose 60-35.

La partita di domani sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale Twitch @italbasket: la telecronaca sarà a cura di Francesco Pardini e Dario Ronzulli, frequenti saranno le incursioni di tante donne legate a filo doppio al mondo della pallacanestro femminile. La Live scatterà alle 17.00 e vivrà anche dei collegamenti in diretta da Amburgo per raccontare l’atmosfera a bordo campo: le ospiti che si succederanno nel corso della diretta sono Lia Capizzi, Claudia Angiolini, Giulia Cicchinè, Silvia Marziali, Chiara Pastore e Mariella Santucci.

GERMANIA

#0 Satou Sabally (1998, 1.90, A, Dallas Lightning)

#3 Alexandra Wilke (1996, 1.75, G, Rutronik Stars Keltern)

#6 Theresa Simon (1998, 1.80, G, Alba Berlino)

#7 Jennifer Crowder (1996, 1.64, P, Göttingen)

#8 Nyara Sabally (2000, 1.87, A, USK Praga – Rep. Ceca)

#11 Marie Guelich (1994, 1.95, A, Valencia – Spagna)

#13 Leonie Fiebich (2000, 1.92, G, Saragozza – Spagna)

#14 Sonja Greinacher (1992, 1.90, A)

#15 Luisa Geiselsöder (2000, 1.90, C, Basket Landes – Francia)

#16 Alina Hartmann (1995, 1.85, A, Basket Namur – Belgio)

#20 Frieda Buhner (2004, 1.86, A, GiroLive Panthers Osnabrück)

#21 Svenja Brunckhorst (1991, 1.79, G)

Coach: Lisa Thomaidis

Assistente: Sydney Marie Parsons

ITALIA

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Venezia)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Virtus Segafredo Bologna)

#11 Francesca Pan (1997, 1.85, G, Umana Venezia)

#13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

#14 Sara Madera (2000, 1.85, A, Gernika Bizkaia – Spagna)

#19 Martina Fassina (1999, 1.85, G, Umana Venezia)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.83, G-A, Passalacqua Ragusa)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

#52 Sierra Campisano (1997, 1.89, C, Sedis Basquet – Spagna)

#77 Martina Kacerik (1996, 1.83, P, Magnolia Campobasso)

Il tabellino della prima partita

Italia-Grecia 76-67 (24-10; 15-21; 14-17; 23-19)

Italia: Keys* 9 (1/4, 2/2), Villa* 10 (5/7, 0/3), Conti, Verona 14 (1/1, 4/6), Zandalasini* 15 (3/7, 3/4), Pan 2 (1/5, 0/3), Cubaj 18 (8/12), Madera (0/2, 0/1), Gilli, Fassina 2 (1/1, 0/2), Spreafico* 6 (0/1, 2/8), Panzera (0/1, 0/1). All. Capobianco

Grecia: Stamolamprou 5 (2/5, 2/2), Pavlopoulou 9 (1/2, 2/4), Tsineke (0/2), Koumantsiodou ne, Gerostergiou ne, Louka 10 (5/8), Spanou 21 (2/7, 4/6), Cristinaki 11 (4/8, 0/3), Chairistanidou 2 (1/3), Karlafti, Stamati 9 (3/4). All: Prekas

Arbitri: Ozlem Yalman (Turchia), Laure Coanus (Francia), Blaz Zupancic (Slovenia)Spettatori: 1500.

T2P: Italia 20/41, Grecia 15/35. T3P: Italia 11/30, Grecia 9/21. TL: Italia 3/6, Grecia 10/16. Rimbalzi: Italia 40, Grecia 32. Perse: Italia 11, Grecia 13. Recuperate: Italia 8, Grecia 7. Assist: Italia 20, Grecia 18.

9 novembre 2023

Italia-Grecia 76-67

Repubblica Ceca-Germania 41-85

Classifica: Italia, Germania 2; Repubblica Ceca, Grecia 0.

12 novembre 2023

Germania-Italia (Amburgo, ore 17.30, Live Twitch @italbasket)

Grecia-Repubblica Ceca

7 novembre 2024

Italia-Repubblica Ceca

Germania-Grecia

10 novembre 2024

Grecia-Italia

Germania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2025

Italia-Germania

Repubblica Ceca-Grecia

9 febbraio 2025

Repubblica Ceca-Italia

Grecia-Germania

Oltre all’Italia, gli altri co-organizzatori di Women’s EuroBasket sono Repubblica Ceca, Germania e Grecia: ogni Paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai Quarti di finale si giocherà solo ad Atene. Dall’edizione del 2025 non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei quattro gironi. Le prime due di ogni gruppo accederanno direttamente ai Quarti di finale.

Data Gara Risultato Stat. Live 9 NOVEMBRE 2023 ITALIAVS GRECIA 76 – 67 9 NOVEMBRE 2023 REP. CECAVS GERMANIA 41 – 85 12 NOVEMBRE 2023 GERMANIAVS ITALIA – 12 NOVEMBRE 2023 GRECIAVS REP. CECA – 7 NOVEMBRE 2024 ITALIAVS REP.CECA – 7 NOVEMBRE 2024 GERMANIAVS GRECIA – 10 NOVEMBRE 2024 GRECIAVS ITALIA – 10 NOVEMBRE 2024 GERMANIAVS REP.CECA – 6 FEBBRAIO 2025 ITALIAVS GERMANIA – 6 FEBBRAIO 2025 REP.CECAVS GRECIA – 9 FEBBRAIO 2025 REP. CECAVS ITALIA – 9 FEBBRAIO 2025 GRECIAVS GERMANIA –

LA CLASSIFICA

Punti Squadra 2 GERMANIA 2 ITALIA 0 GRECIA 0 REP. CECA

Com. Stam. FIP