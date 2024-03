“Beethoven non è un cane” con Paolo Migone e la Massimo Kids Orchestra

Beethoven non è un cane: un insolito appuntamento con il comico Paolo Migone e la Massimo Kids Orchestra per scoprire i grandi compositori. Bach, Vivaldi, Mozart e Beethoven raccontati con stile effervescente sul palco del Teatro Massimo di Palermo

Domenica 3 marzo alle ore 20.30 nella Sala Grande del Teatro Massimo (e in replica per le scuole lunedì 4 marzo alle 9.45 e alle 11.45) va in scena Beethoven non è un cane, uno spettacolo scritto e recitato da Paolo Migone che coinvolge la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca.



Attore, regista e autore teatrale e televisivo, approdato a Zelig nel 2000, Paolo Migone usa la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana e il suo stile inconfondibile per affrontare le vite dei grandi compositori.

In un clima surreale, accompagnato dalla musica eseguita dalla Massimo Kids Orchestra diretta dal maestro Michele De Luca, Paolo Migone racconta le vite e le opere dei grandi compositori, per restituire a musiche notissime, che spesso per tanti si identificano con le sigle di un programma televisivo o con i jingles delle pubblicità, la storia e il contesto in cui sono nate e in cui possiamo tornare ad apprezzarle.

Con fantasia e surrealismo, passando dalla malinconia alla risata, Paolo Migone ci fa vivere Antonio Vivaldi e la Venezia del Settecento, gli austeri contrappunti della musica di Johann Sebastian Bach e la sua numerosa famiglia (tutti musicisti!), i viaggi in Europa del bambino prodigio Wolfgang Amadeus Mozart, i tormenti di Beethoven, che non è il cane della fortunata serie di film di qualche decennio fa, ma il compositore delle nove sinfonie più famose del mondo.



Biglietti da 10 a 25 €

Info: https://www.teatromassimo.it/event/beethoven-non-e-un-cane-family/

