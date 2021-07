Con la trasferta transalpina di Charade, prosegue il buon momento dei Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Trial. Nel secondo appuntamento della serie iridata, i giovani atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno nuovamente lottato al vertice in segno di continuità ai brillanti risultati finora espressi nel corso della stagione 2021.

Presentatasi a Charade con un secondo ed un primo posto all’attivo nel round inaugurale disputatosi a Tolmezzo, Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport – A.M.C. Gentlemen’s) si è assicurata la vittoria di tappa e, contestualmente, la leadership in solitaria nella classifica di Coppa del Mondo Trial2 Women. Una brillante prestazione da parte della quindicenne trialista italiana, tuttora capo-classifica anche del Campionato Italiano Trial Femminile.

Nel secondo round del Mondiale Trial2, Lorenzo Gandola (Beta Factory Trial – Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) ha confermato il suo buon momento di forma. Reduce dal filotto di podi tra Mondiale (3° nella prima giornata di gara a Tolmezzo) e Campionato Italiano TR1 (tris di podi nelle ultime tre gare tra Gualdo Tadino e Montoso), in questa circostanza ha concluso al sesto posto, ma con un distacco contenuto da una potenziale top-3. Sempre nella Trial2, Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport – A.M.C. Gentlemen’s) si è classificato diciassettesimo, ventiduesimo Andrea Gabutti (Team TRRS Italia NILS – Moto Club Lazzate).

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI: “Il bilancio dei Talenti Azzurri anche per questa trasferta mondiale di Charade non può che essere positivo. In una gara rivelatasi estremamente impegnativa per via del terreno e delle condizioni meteorologiche, Andrea Sofia Rabino ha confermato il suo stato di forma attestandosi sempre più come la principale pretendente alla vittoria della Coppa del Mondo Trial2 Women. Passando alla Trial2, Lorenzo Gandola si è reso protagonista di una bella gara, lottando fino all’ultimo per un podio sfumato per sole 5 penalità. La sua costanza di rendimento è da rimarcare, a maggior ragione in una categoria dove la continuità è importante per ottenere una buona posizione in campionato a fine stagione. Sempre nella Trial2, Carlo Alberto Rabino è stato autore di un buon primo giro e ci aspettavamo un suo cambio di passo al secondo. Solitamente ci riesce, mentre in questa circostanza ha pagato un 5 alla prima zona che ha un po’ spezzato il suo ritmo. Stazionario invece in termini di risultati Andrea Gabutti, il quale ha appena superato con successo l’esame di maturità e, nelle prossime settimane, potrà concentrarsi sull’attività agonistica. Per concludere, doveroso un plauso alle trialiste ed ai trialisti italiani presenti a Charade, grandi protagonisti di questo secondo round del Mondiale Trial. Strepitoso Matteo Grattarola, secondo nella top class TrialGP, medesimo piazzamento di Sara Trentini nella Trial2 Women con Gianluca Tournour, così come Gandola, in lotta per il podio Trial2 classificandosi settimo.“

Prossimo appuntamento del Mondiale Trial 2021 il 20-22 agosto a Sant Julià (Andorra), anticipato nel weekend del 24-25 luglio prossimi dal quarto round del Campionato Italiano Trial all’Offroad Park di Pietramurata di Dro.

