Finali Giovanili Hockey Inline. Milano House@Quanta Campione d’Italia U14, Civitavecchia Campione d’Italia Elite

Nella calda (e calorosa) cornice di Civitavecchia, complice un clima quasi estivo e una buona macchina organizzativa il secondo fine settimana di Campionati Giovanili è scivolato via veloce, all’insegna dello sport, dei sorrisi e di tanto tantissimo sport.

In campo il meglio dei giovani talenti Under 14 ed Elite, che si sono dati battaglia senza esclusione di colpi, ma soprattutto hanno avuto occasione di crescere, confrontarsi, fare esperienza e incontrare amici/avversari in realtà spesso geograficamente e sportivamente distantissime. Campionati che uniscono e danno una spinta propulsiva a questo sport, soprattutto quando il livello tecnico è l’eccellenza e l’età degli atleti permette di guardare al futuro. Non a caso tra gli spalti del PalaHockey “Indra Mercuri” sosta per tutta la manifestazione il coach della Nazionale Junior, Andrea Bellini, in cerca di conferme e “nuove ispirazioni”.

I più piccoli della Under 14, impegnati in una final 4 con semifinali e finali si sono dati battaglia in una tre giorni avvincente. Alla fine a laurearsi Campioni sono i ragazzi del Milano House@Quanta, vincitori di una finale dal sapore di derby con i “cugini” Milano Devils. Partita dominata dal Quanta che con un netto 5 – 0 liquida gli avversari, peraltro autori di un campionato assolutamente di tutto rispetto. La medaglia di bronzo è invece appannaggio del Cittadella, sceso a Civitavecchia con una squadra agguerrita e in grado di dare del filo da torcere a tutti. A cadere sotto la scure dei veneti nella “finalina” sono i padroni di casa del Civitavecchia, al termine di una sfida equilibrata nella prima frazione, ma che vira l’inerzia nella ripresa quando i veneti ingranano la marcia e si impongono con un perentorio 5 – 2.

La classifica finale:

pos 1 Milano House@Quanta 2 Milano Devils 3 Cittadella HP 4 CV Skating

I tabellini:

Finale 3° – 4° posto

Cittadella HP – CV Skating 5 – 2

Cittadella:Zanolin, Claveras, Conte, Securo, Cortese, Campagnolo, Balin, Frison, Niceforo, Zaramella, Bortolan, Bergamo, Bigon, all. Grigoletto.

CV Skating: Bernini, Ranzi, Tranquilli, Giancola, Travaglione, Martinelli, Borgi, Tofi, Mercuri, Kotsiuba, De meo S., De Meo C., Capodimonte, Cacciatori, Moretti

Arbitri: Savelli, Simeoni

marcatori: I tempo 00:37 Securo (C ), 07:37 Travaglione (CV), 14:57 De Meo C. (CV), 19:28 Bergamo (C ). II tempo 22:13 Cortese (C ), 30: 58 Bergamo (C ), 38:14 Bigon (C ).

Finale 1° – 2° posto

Devils Milano – Milano House@Quanta 0 – 5

Milano Devils: Calistri, Tomaselli, Casiraghi, Marchese, Salas Savic, Bergo, Portele, Pizzocrì, cerea, Lietti, Scotti, Barbieri, Calistri, all. Fumagalli

Milano Quanta: Rizzoli, Ronca, Pezzoli, Gallivanone, Quartuccio, Dagradi, Esposito, Linzalata, Allegretti, Faini, Annoni, Facchetti, all. Zerbi.

Arbitri: Lalli, Savelli

marcatori: I tempo 07:22 Quartuccio (Q), 13:43 Esposito (Q); II tempo 29:14 Quartuccio (Q), 33:09 Quartuccio (Q), 39:48 Quartuccio (Q).

Al cardiopalma la partita di finale Elite, a lungo inchiodata sul’ 1 – 1, e decisa al golden gol in favore dei padroni di casa del CV Skating, che battono i mai domi Asiago Vipers e si laureano Campioni d’Italia Elite. Un match estenuante e sempre in bilico che ha messo a dura prova le coronarie di pubblico e tifosi da casa in cui il disco danza spesso sulle linee di porta di entrambe le formazioni e sembra non decidersi mai ad entrare (merito di certo anche dell’ottima prestazione dei due portieri Mollica e Parini, nominato per altro miglior estremo difensore della manifestazione). Alla fine è Ruggero Meconi, non a caso miglior giocatore del torneo, a mettere la parola fine su questa epopea. La parola fine che fa esplodere il Palahockey “Indra Mercuri” di gioia. Onore ai Vipers, che si dimostrano avversari sempre difficilissimi da battere, ma soprattutto complimenti al CV Skating, e c’è tutta la soddisfazione di questo momento nelle parole del presidente Riccardo Valentini, sia per il successo sportivo, sia per aver organizzato la manifestazione:”Siamo felicissimi per questo successo, ottenuto al cardiopalma e contro un ottimo avversario. È stata una fase finale molto equilibrata con tante partite giocate sul filo del rasoio e vinte per un soffio. Una vittoria dal sapore dolcissimo, merito di ragazzi straordinari che sono sempre stati esemplari durante la stagione e questo scudetto è il giusto coronamento di un anno di duro lavoro. Complimenti alle allenatrici e la gioia della vittoria va condivisa con tutto lo staff di volontari che hanno lavorato alacremente affinché tutto funzionasse per il verso giusto. È stato un vero piacere ospitare le finali, ringraziamo le squadre partecipanti per la collaborazione e per aver reso questi giorni una vera festa dell’hockey in line”.

La medaglia di bronzo la mette al collo Milano, ma servono i rigori per superare un’ ottima formazione come Cittadella, al termine di un’altra equilibratissima finale. Segno che in questo campionato Elite il livello è importante e soprattutto che tante formazioni e tanti giovani talenti stanno crescendo bene.

La classifica finale:

pos 1 CV Skating 2 Asiago Vipers 3 Milano House@Quanta 4 Cittadella HP 5 Fox Hockey 6 Hockey Empoli

I tabellini:

3° – 4° posto

Cittadella – Milano House@Qauanta 2 – 3 (T.R.)

Cittadella: Troiano, Bernardi, Guerre, Carli, Niceforo, Scremin, Fior, Cassia, Frattini, Rosso, Cavicchiolo, all. Dal Ben

Milano House@Quanta: Visayana, Zucca, Novara, Grandelli, Cantù, Pelis, Bulgheroni, Gallivanone, Martinez, Bellia, Mariani R., Mariani L., Villi, Zuccardi-Merli. All. Tessari

arbitri: Alvarado jimenez, Lalli

marcatori: I tempo 05:52 Bellia (M), 07:40 Cavicchiolo (C ); II tempo 30:13 Mariani L. (M), 31:41 Niceforo (C ).

rigori: Niceforo (C ) no, Grandelli (M) si, Cavicchiolo (C ) no, Cantù (M) no, Carli (C ) si, Novara (M) si.

Finale 1° – 2° posto

Asiago Vipers – CV Skating 1 -2 OT

Asiago Vipers: Strazzabosco, Vellar M., Pagnussat, Cortese, Vellar N., Pesavento, Salmaso, Parini, Rossetto, Grigiante, Marini, Oro, all. Rigoni.

CV Skating: Pistola, Tuduran, Carannante, Mollica, Galiotto, Meconi B., Scotti, Meconi R., Scotti, Mendola, Cesarini, Borgi, Taglioni, Padovan, Ceccotti, all. Gavazzi

Arbitri:Favero, Artiolo

marcatori: I tempo 14:29 Mendola (CV); II tempo 37:42 Vellar (A): OT 44:07 Meconi R.

