Buoni libri, chiarimenti dell’Amministrazione Comunale

“Rammaricano non poco il clamore e la contestuale disinformazione che si stanno sollevando sulla questione buoni libri erogati dall’amministrazione della Città di Trapani – dichiarano il Sindaco di Trapani Tranchida e l’Assessore Abbruscato -.

L’argomento, delicato quanto importante, è regolato da diverse leggi e norme che nel corso degli anni si sono succedute”. Con la L.R. 1/79 sono state trasferite agli EE.LL. tutte le competenze circa l’erogazione di servizi e contributi in favore di alunni della scuola secondaria di primo grado, compresi i buoni per acquisto libri previsti dalla L.R. 68/76, nel contesto globale dei trasferimenti per funzioni delegate. Risorse che, giusto per ricordarlo, sono state ridotte dell’80% nel corso degli ultimi 10 anni. “Con la delibera di Giunta 17/2022 – continuano Tranchida e Abbruscato – abbiamo stabilito che per l’erogazione del buono (€41,32 e €61,97 rispettivamente per 1^ e 2^ – 3^ anno) la famiglia beneficiaria dovesse essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a € 14.177,25. A differenza di tante amministrazioni che nel corso degli ultimi anni hanno eliminato questo contributo tout court, vedi comuni capoluogo di provincia come Palermo, Catania ed altri come la vicina Marsala, questa è stata dunque la nostra decisione: abbiamo dunque preferito concedere il piccolo contributo a famiglie meno facoltose, atteso comunque che nella fascia ISEE considerata rientra, in via indicativa, una famiglia media di 4 persone di cui 2 minorenni, con 2 redditi medi e casa di proprietà o in affitto. Certamente non è facile prendere decisioni dolorose e parzialmente impopolari, ma abbiamo preferito preservare- attesa la limitazione dei fondi trasferiti al Comune, al pari evitando aumento della tassazione in capo alle famiglie trapanesi – un aiuto ai più deboli. Resta inteso che questa amministrazione continua ad erogare, nei limiti previsti dalla legge 448/98, alle famiglie aventi diritto i contributi per la gratuità e semi gratuità dei libri di testo”.

Com. Stam.