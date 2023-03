Campionati Mondiali Virtus di Sci Seefeld, l’Italia conquista 5 medaglie, Stella: ‘Soddisfatti’

Previsioni meteo altalenanti, assoluta sicurezza ed entusiasmo hanno caratterizzato i Campionati Mondiali Virtus di Sci di Seefeld (Austria) che hanno visto coinvolti gli atleti della compagine Azzurra della disciplina.

L’organizzatore ÖBSV (Austrian Sports Association for the Disabled), l’Associazione austriaca che si occupa degli sport per i disabili, oltre a garantire la totale sicurezza delle gare, sfrutta le potenzialità di tale evento per rendere più visibili gli sport per disabili e per porre l’attenzione sui risultati delle prestazioni e delle performance degli atleti.

I 58 partecipanti dello Sci Alpino provenienti da 12 nazioni non si sono lasciati scoraggiare dalle condizioni incerte della Rosshütte di Seefeld nelle prime giornate di gare e hanno regalato un magnifico slalom gigante all’inizio dei Virtus Ski World Championships, mentre la gara dello sprint di sci di fondo nella Seefeld Sports Arena di martedì 14 marzo è stata fortemente penalizzante per tutti gli atleti e gli staff tecnici. Nonostante la pioggia incessante fino a poco prima dell’inizio, i vincitori di lunedì hanno anche saputo sfruttare i propri punti di forza sul percorso sprint di 1 km.

Per quanto riguarda, dunque, l’avventura della compagine Azzurra, lunedì 13 e martedì 14 marzo lo sci nordico ha avuto come protagonista assoluto Tobia Kostner che ha conquistato l’argento tricolore sia nella 10 km tecnica classica con il crono di 54’20″4 che nella sprint, mentre sempre per lo sci nordico nella staffetta 3x 2,5 km di giovedì 16 marzo, Peter Schroffeneger, Luca Berardi e Alex Grivon si sono assicurati il bronzo nazionale.

Sul versante dello sci alpino, invece, mercoledì 15 e giovedì 16 marzo Alessandro Dressadore ha marchiato a fuoco col proprio nome il terzo gradino del podio tricolore conquistando un bellissimo bronzo sia nello Slalom Speciale con il tempo di 1’45″63 che nel Super G con il tempo di 52″45.

“L’evento è iniziato in maniera corretta e serena, in un campo gara eccezionale – ha riferito Alberto Stella, referente tecnico Sci Nordico Fisdir – e l’accoglienza è stata ottima per tutta la durata della nostra permanenza. Ci siamo confrontati con nazionali di altissimo livello tecnico quali Francia, Estonia e Giappone, ma i nostri atleti si sono comportati bene. Siamo molto contenti per le performance di Tobia Kostner, alla sua prima partecipazione, in quanto stiamo lavorando con la sua società al fine di prepararlo ad affrontare qualsiasi distanza e non solo quelle brevi. La gara dello sprint è stata, purtroppo, gravata dalla pioggia – ha proseguito – e questo ha penalizzato sia le gare che le operazioni di preparazione dei materiali, ma nonostante la fatica siamo riusciti a trovare una quadra portando a casa il passaggio alle fasi di batterie per 3 atleti su 4, cosa assolutamente non scontata, con delle prestazioni di tutto rispetto. La giornata del 16 – ha concluso – si è svolta con un clima clemente che ha permesso agli atleti Berardi e Grivon di classificarsi 9° e 10° nella long distance (15 km in tecnica libera) e agli staffettisti della 3×2,5 km, contro ogni aspettativa, di conquistare il terzo posto tenendo a distanza l’Austria di circa 40 secondi“.

Tutti i risultati sono disponibili QUI

