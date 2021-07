“Apprendo con grande piacere, che la norma a salvaguardia dei lavoratori portuali di Catania e non solo, concordata con le parti sindacali e con i lavoratori e che grazie al lavoro dei parlamentari del territorio è diventata legge delle Stato, è finalmente operativa”.

Il Sottosegretario al MIMS On. Cancelleri manifesta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto a favore dei lavoratori portuali e continua “l’INPS infatti con la circolare n.99 dell’ 8 luglio ha fornito le istruzioni operative affinché i lavoratori portuali, appartenenti al network delle Autorità di Sistema Portuale, possano beneficiare dell’indennità di mancato avviamento, già prevista per i lavoratori appartenenti agli artt. 17 della portualità del nostro Paese. Questo fa sì che i vertici delle Autorità Portuali avranno più tempo per far fronte in maniera definitiva alle problematiche occupazionali che la pandemia ha appesantito e rende ai lavoratori una maggiore tranquillità nell’attendere tali provvedimenti”. Il Sottosegretario ha, in merito, ringraziato il Commissario Chiovelli, le parti sindacali e i parlamentari del territorio che, grazie ad un lavoro condiviso, hanno permesso di centrare l’obiettivo, certificando il grande lavoro di sinergia Istituzionale e la grande attenzione che il MIMS pone alle problematiche occupazionali e del lavoro in genere. “Sono certo che in tempi brevi si definiranno i bandi per l’affidamento dei servizi di interesse generale e per la costituzione dell’agenzia prevista dall’art. 17 della legge 84/94, restituendo, così, serenità alle famiglie dei lavoratori coinvolti” conclude Cancelleri.

Com. Stam.