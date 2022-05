“Canzoni per giovani adulti” il .nuovo album dei Granato

Con un live fra elettronica suonata dal vivo e chitarre, i Granato presentano il loro nuovo album al Wishlist di Roma: introduce il giornalista e scrittore Riccardo De Stefano

Venerdì 27 maggio, presso gli spazi del Wishlist di Roma, si terrà la presentazione del nuovo album dei Granato, “Canzoni per giovani adulti”.

La serata sarà introdotta da una chiacchierata con il giornalista e scrittore Riccardo De Stefano, direttore editoriale del magazine ExitWell e autore dei volumi “Era Indie. La rivoluzione mancata del nuovo pop italiano” e “Musica in lockdown: Come si è fermata e come farla ripartire”, il quale introdurrà i Granato al pubblico.

Per l’occasione, il duo composto da Francesco Bianco (voce, chitarra ed elettronica) e Alessandro Cicala (chitarra e elettronica) si avvalorerà della collaborazione di Giuliano Ferrari alla batteria e di Giovanni Michelangelo D’Urso all’elettronica e alle chitarre.

I Granato presenteranno tutti i brani del nuovo album, a partire dai singoli già pubblicati. “La camera di Viola” e “La giostra”, oltre ai brani del mini-live registrato al Villaggio Globale, “Il tempo libero” e “Di nuovo”.

Oltre ai brani presenti sull’album, la scaletta prevede l’esecuzione di intersezioni elettroniche, veri momenti di elettronica live in cui sintetizzatori analogici, drum machine, loop di chitarra, si fondono a creare oggetti sonori densi e pieni di senso.

«Quando facciamo le prove per un nuovo spettacolo, non suoniamo mai un brano in uno stesso modo. Ogni volta c’è dentro qualcosa di diverso. Non parlo di ciò che riguarda l’interpretazione o l’alea del momento, che rende unica ogni singola esecuzione quanto, piuttosto, della necessità dei Granato, di cambiare il brano, di inserire nuove parti oppure arrangiamenti diversi, parti di chitarra nuove e intrecci ritmici particolari. Forse è la noia dei nostri stessi pezzi che ci spinge a fare ciò, oppure la necessità di adattare un pensiero già espresso ad una nuova condizione attuale. Per questo ogni spettacolo contiene una sua particolarità che spesso rimane lì, solo in un determinato spettacolo».

“Canzoni per giovani adulti” su Spotify

https://open.spotify.com/album/3SpHa6ZZ5KqQQJQqX7EjdB?si=54Qf5rLjTt268DVWdLp8ng&utm_source=copy-link

______________________________

“La camera di Viola” su Youtube

https://youtu.be/_nvk_cXx6kE “La giostra” su Youtubehttps://youtu.be/P3cua-NjPKk ______________________________

“Live Villaggio Globale” su Spotify

https://open.spotify.com/album/1H8o4XFtiZbu1v2RHhof9d?si=amSwMTxaRXuYXqAuC5J5kg&dl_branch=1

“Il tempo libero” (live) su Youtube

https://youtu.be/RJ2rClzZaqk

