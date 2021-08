Il Comando Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, in questo periodo di vacanze estive, sta attuando un capillare controllo del territorio al fine di prevenire la commissione di reati e consentire il libero svolgimento delle legittime attività dei cittadini, sia nell’ambito del comune casalese che nei comuni limitrofi a minore densità abitativa. Nel corso di queste attività:

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso un 30enne e una 41enne, entrambi con precedenti polizia, che, in concorso tra loro, all’inizio di agosto, asportavano delle bottiglie di liquori per un valore complessivo di circa 300 euro da un supermercato di Villanova Monferrato, dopo avere rimosso le placche antitaccheggio. I Carabinieri, a seguito dell’analisi del sistema di videosorveglianza del centro commerciale, hanno identificato e denunciato i due autori del furto. L’uomo è poi stato nuovamente denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Occimiano per un nuovo furto aggravato di bottiglie di liquori, commesso presso un altro supermercato casalese con la medesima tecnica, venendo riconosciuto anche nell’occasione attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza;

– i Carabinieri di Occimiano, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dalla vittima di un danneggiamento, hanno denunciato in concorso, in stato di libertà, un 43enne, con precedenti di polizia, e un 26enne. I due, titolare e dipendente di un esercizio commerciale, venivano ripresi da un sistema di videosorveglianza privata mentre danneggiavano la fiancata sinistra dell’autovettura di proprietà del denunciate, parcheggiata in un cortile privato.