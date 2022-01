Cefalù, fondi per i servizi digitali comunali

Un contributo per i servizi digitali realizzati (e da realizzare) da parte del comune di Cefalù è arrivato dal ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale. All’ente locale, guidato dal sindaco Rosario Lapunzina, sono stati infatti assegnati circa 8mila euro, che si affiancheranno ai fondi già stanziati dall’amministrazione per l’avvio e la diffusione dei servizi digitali rivolti ai cittadini. In particolare al comune siciliano residenti e contribuenti potranno usufruire di un indirizzo di posta elettronica certificata gratuito ed ottenere così lo Spid per accedere ai servizi pubblici; dallo scorso anno poi l’ente locale ha lanciato una app per mezzo della quale i cittadini potranno accedere ad alcuni servizi ed utilità, come prenotare gli appuntamenti nei vari uffici comunali, segnalare guasti o conoscere come fare per usufruire di alcuni servizi pubblici; nel centro città inoltre è possibile collegarsi gratuitamente ad Internet ad alta velocità e senza limiti per sei ore al giorno; infine il comune ha messo a disposizione dei cittadini poco avvezzi con le nuove tecnologie uno sportello specifico presso

gli uffici comunali dell’economato, per aiutare costoro nell’accesso alle nuove procedure digitali.

Ciro Cardinale

Com. Stam.