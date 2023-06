CNU 2023: terminano le competizioni di Judo e Taekwondo

Dopo due giorni di gara è il CUS Torino a guidare il medagliere seguito dal CUS Milano -Cala il sipario agli impianti del CUS Camerino sul primo weekend di gara dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili.

Assegnati i titoli nazionali nel Judo, nel Taekwondo e nella Lotta, già terminata nella giornata di sabato 17 giugno, con il Centro Universitario Sportivo di Torino che primeggia su tutti con 10 ori conquistati, grazie al dominio nelle discipline di lotta (6 ori) e judo (4 ori), seguito dal CUS Milano con 4 ori, mentre fermi a quota tre ori i CUS di Bologna, Roma, Genova e Bari.

Dopo due giorni di gare presso il Palazzetto universitario A. Orsini di Camerino, nel judo si sono laureati Campioni Nazionali ben quattordici studenti atleti, gareggiando in sette competizioni femminili e sette maschili.

Nella giornata di ieri sabato 17 giugno i titoli nazionali maschili sono stati assegnati a: ROVATI Yuri (CUS Milano, categoria -60kg), CARGNELUTTI Francesco (CUS Torino, -66kg), FASCINATO Samuele (CUS Insubria, -73kg), PIPPA Luigi (CUS Napoli, -81kg), BOLOGA Nicolae (CUS Udine, -90kg), BERGAMELLI Enrico (CUS Napoli, -100kg), GASPARRI Daniele (CUS Bologna, +100kg).

Passando ai risultati della domenica tra le donne i titoli sono andati a: FIORINI Michela (CUS Torino, -48kg), TEDESCHI Alessia (CUS Milano, -52kg), PIAGGIO Michela (CUS Genova, -57kg), TONIOLO Elisa (CUS Trieste, -63kg), FRANZOSI Ludovica (CUS Torino, -70kg), VUK Betty (CUS Bologna, -78k), SIMONETTI Erica (CUS Torino, +78kg).

Molto avvincente l’unica gara a squadre in programma, quella maschile, che termina con una finale nord contro sud rappresentati rispettivamente dal CUS Milano e dal CUS Napoli, con quest’ultimo che deve arrendersi alla compagine milanese. Chiudono il podio il CUS Bologna e i padroni di casa CUS Camerino.



Sempre presso gli impianti del CUS Camerino sono andate in scena le gare di lotta iniziate e terminate nella giornata di sabato 17.Solo maschile per la specialità “Greco-Romana Senior” con cinque ori assegnati: MINAZZI Adalberto (CUS Roma, 62kg), CANIGLIA Christian (CUS Torino, 70kg), LIVIA Giorgio (CUS Salerno, 80kg), RUSSO Luca (CUS Torino, 90kg), DE MARCHI Davide (CUS Urbino, 120kg).Maschile e femminile invece nello Stile Libero Senior, con le atlete che si sono date battaglia in tre diverse categorie di peso: PERRONE Siria (CUS Foggia, 53kg), GALVAGNI Lisa (CUS Torino, 60kg) e CECCARELLI Adele (CUS Perugia, 70kg).Mentre di seguito gli ori nella categoria Stile Libero Senior maschile: TERRANOVO Rocco (CUSI-Chieti, 62kg), GADDINI Francesco (CUS Firenze, 70kg), JOUYA Ebrahimimerabah (CUS Torino, 80kg), RUSSO Luca (CUS Torino, 90kg), GORGONE Francesco (CUS Torino, 120kg).



A pochi chilometri di distanza da Camerino si sono svolti presso il Palasport Comunale di Castelraimondo le gare di taekwondo nelle categorie di forme, freestyle e combattimenti.Iniziate nella mattinata di sabato 17 giugno con le forme e il freestyle, le gare sono poi proseguite nel pomeriggio con i combattimenti femminili e concluse l’indomani con i combattimenti maschili. In questa particolare disciplina è stato il CUS Bari a portare a casa più ori, ben 3, grazie ad una gruppo squadra molto numeroso e coeso.I migliori studenti-atleti nella specialità Poomsae (forme): LONGONI Sarah (CUS Sassari, cinture nere-femminile), NOTARO Alessio (CUS Roma, nere-maschile), D’AMATO Elisa (CUS Roma, blu-f), NICOLUSSI Carlo (CUS Catania, blu-m), BARTOLI Sara (CUS Padova, rosse-f), MANCO Francesco (CUS Parma, rosse-m), LANZA Elena (CUS Roma Tor Vergata, verdi-f), ROMANO Gabriele (CUS Genova, verdi-m).Assegnati anche i due titoli nazionali universitari nel Freestyle femminile e maschile: BRANDINI Alessia (CUS Siena) e BRUNETTI Leonardo (CUS Bari).

Nel pomeriggio di sabato 17 le donne hanno indossato armatura e caschetto per decretare le nuove campionesse italiane universitarie nel combattimento: CIARLO Sofia (CUS Genova, categoria rosse/nere -49kg), FRUCTUOSO Kristine (CUS Bologna, verdi/blu -49kg), CANCELLIERI Giorgia (CUS Urbino, rosse/nere -57kg), FILIPPINI Agnese (CUS Pavia, verdi/blu -57kg), PREITE Francesca (CUS Ferrara, rosse/nero -67kg), BALLESTRAZZI Camilla (CUS Mo.Re, verdi/blu -67kg), PACACCIO Antonia (CUS Milano, rosse/nere +67kg), SCHIRALDI Roberta (CUS Bari, blu/verdi +67kg).

Terminano i combattimenti nella giornata di domenica 18 giugno con le categorie maschili: SPRECA Tommaso (CUS Perugia, categoria rossa/nera -58kg), MATTEO Leo (verde/blu -58kg), SPRECA Andrea (CUS Ancona, rossa/nera -68kg), PIO LAURENDI Francesco (CUS Cosenza, verde/blu -68kg), ADDA Angelo (CUS Napoli, rossa/nera -80kg), VENTOLA Attilio Fabio (CUS Bari, rossa/nera +80kg), SAIA Nicolò (CUS Catania, verde/blu +80kg).Grazie alla collaborazione con FITA e fijlkam il weekend di gare è trascorso in serenità e senza intoppi, ora testa a domani quando prenderanno il via il Campionato Nazionale Universitario di tennis (maschile e femminile), e i primi tornei degli sport di squadra quali volley maschile e femminile e calcio a 5. In partenza anche il calcio a 5 femminile sotto forma di disciplina opzionale con ben sei squadre partecipanti.

Credits: Valentin Gabriel e Comunicazione CNU Camerino 2023

