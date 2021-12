Commercialisti: attenzione focalizzata sull’insolvenza e sulla ristrutturazione in Europa e nel resto del mondo

Una ricognizione sul tema attraverso rilevanti pronunce e le recenti modifiche legislative pubblicate negli ultimi mesi.

Al via una nuova sezione dedicata ai Profili della pratica professionale, destinata a ospitare notizie e segnalazioni di utilità per i professionisti impegnati nella gestione delle procedure di crisi e di insolvenza

Roma Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il quinto numero dell’“Osservatorio Internazionale Crisi d’Impresa” che segnala le novità legislative e giurisprudenziali relative all’insolvenza in ambito transnazionale.

Nelle varie sezioni del documento, che si arricchisce del contributo di illustri studiosi, spazio a rilevanti pronunce e alle recenti modifiche legislative pubblicate negli ultimi mesi sull’insolvenza e sulla ristrutturazione in Europa e nel resto del mondo.

Gli interventi si articolano principalmente su due ideali livelli.

Per un verso, l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 richiede un costante monitoraggio delle riforme varate negli ordinamenti interni: in questa prospettiva, particolare attenzione è stata data alle recenti riforme attuate in Olanda e in Francia analizzate, nella sezione relativa agli Approfondimenti, da Robert van Galen e Jean Luc Vallens.

Inoltre si è intrapresa una proficua collaborazione con alcuni corrispondenti stranieri che vivono ed esercitano in Asia o in Oceania per ricevere aggiornamenti da quei territori. Grazie ai contributi di Richard Lyne, Sim Kwan Kiat, Sheila Ng, Neeti Shikha, Manoj Pillay Sandrasegara, Clayton Chong e Muhammed Ismail Noordin, abbiamo raccolto informazioni sulla normativa indiana e su quella australiana e sui recenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia e uscire dalla crisi emergenziale sociale ed economica dalla stessa provocata. Tra le novità giurisprudenziali, poi, sono stati annotati provvedimenti relativi alle ristrutturazioni di importantissimi gruppi societari o all’applicazione della Legge Modello a Singapore.

Il contributo di Stephen Baister infine, inaugura la nuova sezione del Bollettino dedicata ai Profili della pratica professionale, destinata a ospitare notizie e segnalazioni di utilità per i professionisti impegnati nella gestione delle procedure di crisi e di insolvenza.

In continuità con le pronunce commentate nei precedenti numeri del Bollettino, prosegue il monitoraggio delle procedure di CCAA e di Chapter 11 (queste ultime oggetto anche di uno specifico approfondimento), tra le quali si evidenzia, per la peculiarità delle questioni giuridiche sottese, il caso di Avianca.

Nella sezione relativa agli Approfondimenti, infine, si segnala la dettagliata analisi della particolare riorganizzazione di HNA Group co., Ltd., avviata in Cina.

