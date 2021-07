Nel tardo pomeriggio di ieri presso la Sala Sodano di Palazzo d’Alì si è riunita la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trapani per l’elezione del cariche interne.

All’unanimità e per acclamazione sono risultati eletti: presidente Rachele Minunno in rappresentanza del mondo universitario, vicepresidente Saida Fakhri in rappresenta delle donne straniere, segretario Gioele Tallarita giovane rappresentante degli studenti degli istituti superiori. Grande partecipazione all’assemblea, che nei prossimi giorni tornerà a riunirsi per organizzare i lavori creando sette gruppi appositi che si occuperanno di tematiche specifiche.

“La Commissione per le pari opportunità del Comune di Trapani che è composta da uomini e donne di grande professionalità ed esperienza nel campo delle parità di genere e dei diritti civili, ha dimostrato grande visione condividendo la proposta di puntare sui giovani e sulle donne straniere per un’innovativa e dinamica gestione ed attuazione delle finalità regolamentarie – dichiarano il sindaco e l’assessore Patti -. Siamo lieti ed orgogliosi di prendere atto che si sia iniziato a lavorare come un’unica squadra verso il raggiungimento di obiettivi e risultati importanti nei confronti delle donne trapanesi e per il rispetto dei diritti civili”.

“Il mio ringraziamento va al sindaco, all’assessore Patti ed alla Commissione tutta per la fiducia riposta in me – dichiara la neo presidente Rachele Minunno -. Credo fortemente in questa Commissione, sono sicura che mettendo in campo le conoscenze e la voglia di fare di ogni singolo componente, saremo in grado di portare avanti tanti progetti e tante iniziative”.

“Sono onorata di ricoprire il ruolo di vicepresidente di questa Commissione – dichiara la vicepresidente Saida Fakhri -. Faremo sicuramente un buon lavoro tutti insieme per il bene delle donne e non solo”.

