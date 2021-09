I Carabinieri dei reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Palermo, nel corso di servizi di controllo del territorio delle ultime 24 ore, hanno svolto attività di contrastato nei seguenti settori:

in materia di stupefacenti (5 arresti, 170 gr. di droga e 1.350 € sequestrati). I militari della Stazione di San Cipirello hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne del posto poiché è stato trovato in possesso di 4,5 gr di cocaina suddivisa in 20 dosi e della somma contante di euro 600 ritenuta provento dell’attività illecita.

Per il medesimo reato, i Carabinieri della Stazione di Acqua dei Corsari hanno arrestato un altro 18enne, già noto alle forze dell’ordine, avendolo sorpreso subito dopo aver ceduto un modico quantitativo di hashish. La successiva perquisizione personale eseguita a carico del giovane consentiva di rinvenire altri 31 grammi di hashish e denaro per euro 354.

Anche i militari della Stazione Carabinieri di Villabate hanno scoperto un 19enne con 15 grammi circa di hashish e 40 grammi di marijuana nonché euro 190 in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel quartiere “Noce” di Palermo, i Carabinieri della Stazione di Olivuzza hanno arrestato un 42enne che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, e stato trovato in possesso di:

· gr. 4 di cocaina, suddivisa in 14 dosi;

· gr. 14 di hashish, suddivisi in 26 dosi;

· gr. 20 di marijuana, suddivisa in 16 bustine;

· 219 € in banconote di piccolo taglio.

Allo “Zen 2”, i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno arrestato un 33enne per possesso gr. 25,8 di marjuana e gr. 13 di hashish.

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.

2) controllo soggetti sottoposti agli arresti domiciliari (3 arresti)

Tre sono state le persone arrestate perché ritenute responsabili del reato di evasione, due a Palermo e una ad Altofonte venivano sorprese fuori dall’abitazione, senza alcuna autorizzazione.

3) contrasto ai furti (3 arresti)

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno tratto in arresto due persone di 28 e 23 anni, già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili del reato di furto aggravato. I militari li hanno sorpresi all’interno di una sala per ricevimenti a Misilmeri mentre stavano asportando rubinetteria ed attrezzature varie dei bagni strappandoli dai muri. I giovani, una volta scoperti, hanno cercato di nascondersi all’interno della struttura ma venivano individuati.

I Carabinieri della Stazione Resuttana Colli hanno tratto in arresto un 26enne, senza fissa dimora, per taccheggio.

4) esecuzione di provvedimenti detentivi dell’Autorità Giudiziaria (3 arresti)

A Balestrate, Torretta e Monreale i militari delle locali Stazioni Carabinieri hanno proceduto ad eseguire tre arresti su ordine di custodia in carcere del Tribunale di Palermo.

5) controlli alle armi

I Carabinieri della Compagnia di Partinico, nel corso di servizio coordinato di controllo del territorio, hanno proceduto a numerose verifiche in materia di detenzione di armi a carico di n. 5 persone. È stato avviato il procedimento amministrativo per il divieto di detenzione armi e munizioni in quanto non avevano osservato l’obbligo di presentazione della certificazione medica.

Nel corso delle attività su strada, sono poi stati sottoposti a controllo:

• n. 47 persone, di cui una denunciata per guida senza patente;

• n. 25 autoveicoli e n. 8 esercizi commerciali;

• n. 2 palestre senza però rilevare alcuna violazione alla normativa sul c.d. ‘green pass’.

6) controllo ambientale

I militari della Stazione di Chiusa Sclafani e quelli Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo, hanno deferito in stato di libertà per reati ambientali un meccanico 59enne. In 3 aree adibite abusivamente a discarica di rifiuti speciali sono stati rinvenuti e sequestrate 45 carcasse di veicoli di varia tipologia, un magazzino adibito a deposito di rifiuti ferrosi e 1000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi.