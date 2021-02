“In un momento storico così complesso serve un Governo dei migliori e non la riedizione di un film già visto.

Mentre questa pseudo maggioranza perde ancora tempo sull’ennesima agenda di Governo ma soprattutto nel valzer delle poltrone, c’è un Paese bloccato che attende risposte” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“I fondi europei costituiscono un’ultima grande occasione per risolvere annose questioni, come quella meridionale. Mi chiedo come una maggioranza litigiosa e raccogliticcia possa affrontarle.

Il Sud attende ancora i decreti attuativi della legge di bilancio e le risorse residue del Fondo di sviluppo e coesione, per un totale di 50 miliardi che mancano all’appello.

Occorre che l’Italia sia guidata in questa fase da un’aristocrazia, intesa in senso greco come il Governo dei migliori, che sia capace di portare il Paese e il suo Mezzogiorno fuori dal pantano in cui si trova”. Conclude Giammanco.

Com. Stam.