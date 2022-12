CRISTINA D’AVENA – I PUFFI DIVENTANO FASCISTI

Cristina d’Avena alla festa FdI e la bufera ha inizio

Cristina D’Avena nota cantante ed interprete di sigle di cartoni animati al centro della scena per essersi esibita alla festa di Roma di Fratelli d’Italia. In pochissimo tempo ferocissimi commenti sui social e non l’hanno letteralmente aggredita sdegnati dalla loro cantante preferita. Cristina D’Avena ha fatto un post Facebook in cui ha espresso la sua posizione, spiegando perché la sua presenza alla manifestazione non sia in contrasto con il suo impegno per i diritti civili.



“Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta – scrive la D’Avena -. Le mie canzoni non desiderano altro che portare allegria e spensieratezza. Non porto ideologie, ma musica. Non mi schiero e non cambio pelle all’improvviso”. La cantante continua “Non credo serva spiegare come mi sia sentita; preferisco ricordare a chi mi ha giudicato, forse con un po’ troppa fretta, chi sono. Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta. Nelle piazze dei paesi, nei palazzetti delle città, nei teatri, in televisione, nelle feste LGBTQ+ e anche alle Feste dell’Unità. Nei Pride e al Vaticano. E sempre e ovunque con tutto l’impegno e la gratitudine possibili. Perché le mie canzoni non desiderano altro che portare allegria e spensieratezza a chi è cresciuto con loro e a chi le canta assieme a me. Tutti, nessuno escluso. E questo non è qualunquismo, ma libertà”.

La pensa allo stesso modo della regina delle sigle dei nostri cartoni animati niente poco di meno che Rosario Fiorello, che vedendo la feroce reazioni dei fan, la difende a spada tratta: “«Ognuno deve essere libero di esprimersi come e dove vuole. Io ho cantato per i comunisti e lei per la Meloni. Perché non può farlo?», si chiede nel corso della puntata di questa mattina di Viva Rai2!. Cristina D’Avena conclude “Ho accolto un invito per cantare, non per militare sotto una bandiera. E se posso trasformare una polemica in qualcosa di più utile, vorrei fosse – questa – un’ottima occasione per dimostrare (se mai ce ne fosse ancora bisogno) che la musica unisce, include, conforta.”

di Paola Bonacina