E’ stato rinnovato per ulteriori tre anni il Protocollo di Intesa tra la Federazione Motociclistica Italiana e l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Siglato una prima volta nel 2018, l’accordo mira a promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente nel mondo motociclistico.

La FMI ha l’obiettivo di accrescere la sensibilità verso le tematiche ambientali e salvaguardare gli ecosistemi e la biodiversità nelle aree naturali dove siano presenti attività motociclistiche. In questo progetto, la FMI e l’ISPRA continueranno a collaborare per proseguire diverse attività già avviate: in particolare la promozione e diffusione della cultura della tutela del patrimonio ambientale nazionale e la pubblicazione e diffusione di documenti per lo svolgimento delle attività motociclistiche amatoriali e agonistiche nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità.

Ciò sarà possibile grazie a numerosi progetti, tra i quali spicca l’attività di formazione dei Delegati Ambientali FMI, tecnici in grado valutare e di individuare soluzioni volte alla mitigazione dei possibili impatti sugli ecosistemi generati dalle attività motociclistiche. Inoltre, se necessario, verranno aggiornate le Linee Guida Ambiente FMI. Gli ambiti di collaborazione non sono esclusivi e potranno estendersi per dare vita ad altre iniziative congiunte.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Dal 2018 ad oggi la collaborazione con ISPRA ha dato ottimi risultati. Il mondo del motociclismo, agonistico e non, riconosce sempre più l’importanza della tutela del territorio; inoltre abbiamo formato numerosi Delegati Ambientali impegnati in diverse manifestazioni. Risultati di cui siamo soddisfatti e che ci hanno motivato a rinnovare l’accordo con ISPRA, con cui la collaborazione è molto proficua. Per raggiungere determinati obiettivi, la sinergia tra istituzioni è determinante. Ringrazio quindi i rappresentanti dell’Istituto, in particolare nelle persone del Presidente, Stefano Laporta, del Direttore Generale, Alessandro Bratti, e dell’Ingegnere Salvatore Curcuruto “.

Giancarlo Strani, Coordinatore Commissione Ambiente, Normative Fuoristrada ed Attività di Protezione Civile FMI: “Grazie alla collaborazione sul campo dei tecnici ISPRA, è stato possibile svolgere nell’ultimo triennio un importante approfondimento tecnico sulla matrice rumore, relativamente agli Autodromi Italiani. Gli specialisti ISPRA sulle matrici habitat naturalistico, hanno fornito un prezioso contributo sulla stesura dei protocolli di indagine in zone boschive adibite a gare enduro e trial; da tali indagini FMI sono scaturite interessanti pubblicazioni nazionali ed internazionali. La collaborazione FMI-ISPRA, divenuta modello organizzativo per molti altri settori, porterà sicuramente ad interessanti sviluppi futuri sui quali siamo già al lavoro”.

Stefano Laporta, Presidente ISPRA: “In questo primo triennio di collaborazione, ISPRA ha supportato proficuamente la Federazione nel percorso formativo per i Delegati Ambientali, con l’obiettivo di accrescere l’attenzione verso la sostenibilità ambientale con azioni e comportamenti. La particolare sensibilità in materia ambientale dell’attuale Presidenza di FMI ha fatto sì che ISPRA, tramite la collaborazione con la Federazione Motociclistica, desse il via ad una serie di iniziative e collaborazioni in ambito sportivo finalizzate ad accrescere la conoscenza di particolari fenomeni e degli impatti ambientali ad essi collegati, in linea con gli obiettivi strategici dell’Istituto.”

Com. Stam.