Da oggi nella sede della Ugl di Catania in via Teatro Massimo n° 34, sarà attivo anche il servizio di supporto per la prenotazione del vaccino anti Covid-19 per i soggetti over 70.

Dopo l’iniziativa avviata nei giorni scorsi per gli ultra ottantenni, che continua considerato che mancano all’appello numerosi cittadini, il sindacato è sempre in prima linea a fianco dei lavoratori e della cittadinanza in questa lotta contro il virus. L’iniziativa, messa a punto nell’ambito della sinergia avviata con l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, è disponibile nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13. Per ottenere la registrazione, bisognerà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità, con la conferma della data di somministrazione che verrà fornita dal sistema centralizzato in base all’età del richiedente e ad eventuali patologie in atto. ”Non abbiate timore – è l’appello ai catanesi del segretario territoriale della Ugl Giovanni Musumeci – cogliendo quest’opportunità di protezione. Da parte nostra siamo sempre pronti a fornire il nostro contributo non solo di idee, ma anche di azioni utili per la collettività. Il Covid-19 deve essere presto sconfitto e ciò si può fare soltanto con l’aiuto e la buona volontà di tutti noi.”

Com. Stam.