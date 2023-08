L’Estate di BASE torna dal 31 agosto al 10 settembre | DI BASE FINIAMO | Il festival della fine e della malinconia | BASE – via Bergognone 34, Milano

L’Estate di BASE ritorna dal 31 agosto con DI BASE FINIAMO, quinto e ultimo festival del palinsesto estivo di BASE Milano che termina il 10 settembre per un romantico finale o, meglio, un nuovo inizio dedicato alla musica e all’estate, agli amori di una stagione e agli amori che durano per sempre. Una festa, leggera e spensierata, per chiudere l’Estate di BASE e per ritrovarsi e rincontrarsi all’inizio di un nuovo anno.

Ogni sera un differente mood musicale, ogni giorno un’occasione per non finire, per ricominciare, parlare e per non pensare, per vivere ancora un po’ la gioia e la malinconia dell’estate che se ne va.

Sei serate musicali live con artisti internazionali e nuove promesse della scena italiana per vivere differenti mondi sonori: l’indie rock venato di folk di Daisy the Great arriva da Brooklyn per la prima volta in Italia il 4 settembre, le sperimentazioni sonore elettroniche, noise, industrial, dark e ethno di Mai Mai Mai riempiranno il cortile dell’Ex Ansaldo il 7 settembre, un doppio appuntamento con i nuovi talenti dell’Indie con le maratone di Top of the Indie fra il cortile di BASE il 3 settembre e il Bicocca Village il 7 settembre, i nuovi talenti musicali selezionati da Marta Tenaglia con la rassegna Poetica/Manifesto il 6 settembre e chiuderanno Estate di Base James Jorkston & Nina Persson (The Cardigans). Oltre alla musica tante altre occasioni per stare assieme con tre party notturni, un festival dedicato al mondo del surf, un silence party e un talk con Chora Media. L’estate sta finendo e sarà bellissimo.

Il programma completo sempre su base.milano.it, un viaggio che continua e non si ferma, è Estate di Base.

ESTATE DI BASE: DI BASE FINIAMO

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 31 agosto – Cortile BASE Milano

SOUL OF THE CITY

L’estate sta finendo… ma Soul of the City torna a ricreare quelle vibes su cui si sono costruite le emozioni estive di questi caldi mesi appena trascorsi. Uno sguardo a ciò che è stato si traduce in un ritorno all’intramontabile amore per l’analogico.

Un drink, due amici e cento vinili per raccontare la nostalgia delle stagioni che si chiudono ma da cui possiamo sempre tornare

Ingresso libero su prenotazione base.milano.it

Venerdì 1° settembre – ore 23.00

FLUO COLOR MUSIC FESTIVAL

Il primo party di fine estate per ESTATE DI BASE non lascia spazio alla malinconia: per la prima volta Fluo Color Music Festival arriva a BASE Milano. Un’esplosione di musica dance dagli anni ’90 alle hits di oggi, luci UV, Make Up, Tattoo e Gadgets Fluo. Una serata che riporta la spensieratezza dell’estate, lasciando il pubblico libero di esprimere la propria creatività con T-shirt e costumi fluo, parrucche e molto altro.

Biglietti base.milano.it

Sabato 2 settembre – Room 1400

SPLENDIDO SPLENDENTE

La prima notte d’estate di BASE Milano è cominciata esattamente così.

La prima notte che ha dato il via a tante emozioni, storie estive che sono finite e altre che sono tornate, drink freschi che sono durati troppo poco e calde giornate durate troppo a lungo. Vogliamo avvicinarci alla fine dell’estate proprio come ha avuto inizio: tutti in pista a divertirci e danzare sulle note delle più famose hit italiane

Biglietti base.milano.it

Domenica 3 settembre – dalle 20.00 alle 00.00 – cortile BASE Milano

Venerdì 8 settembre – dalle 19.00 alle 23.00 – Bicocca Village

TOP OF THE INDIE

Quando si chiude un capitolo, nasce la nostalgia per ciò che sta per sparire.

E se non sparisse? E se ritornasse? Torna per Estate di Base “Top of the Indie” la rassegna nata nell’ormai storico circolo Ohibò, che vede gli artisti della scena milanese interpretare quella che per loro era la canzone indie più bella di sempre. Ritorna, senza nostalgie, con la stessa carica e la stessa voglia di musica.

Ingresso libero

Lunedì 4 settembre – Cortile

DAISY THE GREAT

Daisy The Great, il duo composto da Kelley Nicole Dugan e Mina Walker arriva direttamente da Brooklyn in Italia. Kelley e Mina porteranno il sound americano dell’indie rock dalle influenze folk abbracciando una moltitudine di stati d’animo. Folk pop ricco di armonie, ballad indie rock, grandi successi e brani dall’ultimo disco.

Biglietti base.milano.it

Martedì 5 settembre, dalle ore 19.00 – Cortile

CHORA MEDIA- DUE VOLTE CHE SONO MORTO

La fine non sempre è la fine. “Mi è successo due volte, quando avevo 35 anni e quando ne avevo 49, che si è sparsa la voce che ero morto”. Inizia così “Due volte che sono morto”, il primo podcast di Paolo Nori, prodotto da Chora Media per RaiPlay Sound. Nelle sei puntate, Nori cerca di ricostruire con l’aiuto di amici, parenti e soccorritori cosa è successo dopo essere stato coinvolto in due gravi incidenti stradali: lui era malconcio, ma vivo, mentre fuori tutti pensavano che avesse le ore contate.

Ingresso libero su prenotazione base.milano.it

Mercoledì 6 settembre

SILENCE PARTY

Silence party rappresenta quel momento di passaggio dal conosciuto all’ignoto. Quel momento di stasi, un po’ sospeso, che ti chiede di fermarti ed ascoltare. Un’esperienza di interazione condivisa da persone sorde e udenti, per sperimentare forme di comunicazione alternative a quella verbale e sensibilizzare il pubblico alla tematica della sordità e alla lingua dei segni. Una lunga estate che finisce e che silenziosamente lascia il posto a nuove forme di ricordi.

Ingresso libero su prenotazione base.milano.it

Mercoledi 6 settembre – ore 21.30 – Cortile

POETICA/ MARTA TENAGLIA – LAMO + LOGO

Da una stagione all’altra, dall’esuberanza estiva alla nostalgia finale: in questa scia di emozioni il nuovo incontro con Poetica, ospita Lamo con le sue intime ballate che raccontano l’amore e la vita e allo stesso tempo lacrime e dolore e la solista Logo con il suo progetto indie punk-pop che si concretizza con il suo primo EP “Inverno Deep”: un pop elettronico che anticipa una stagione malinconica e meno colorata di quella appena passata.

Biglietti base.milano.it

Giovedì 7 settembre – ore 21.30 – Cortile

MAI MAI MAI

Progetto errante, quello di Toni Cutrone, un percorso culturale, antropologico e sonoro che, pur non conoscendo eguali, non sembra aver scalfito l’immaginario di un pubblico apparentemente avido di novità. Peccato, perché da anni il musicista di Crotone, sotto il nome di Mai Mai Mai – ma anche con altri progetti collaterali – offre uno dei rituali artistici più pregnanti e intensi. Una musica tra sacro e profano simile a un viaggio, un itinerario che diventa narrazione, un flusso di suoni e voci che trascende gli elementi tangibili per una musicalità trasversale che della sperimentazione adopera solo quello che è essenziale e culturalmente fungibile.

Biglietti base.milano.it

Venerdì 8 settembre – dalle 15.00 – Cortile e Terrazza

WIJI SURF FEST

Non è possibile, non può essere vero che sia già finita. Non siamo pront per salutare l’estate e per questo ospitiamo la prima edizione del WIJI SURF FEST. Un evento imperdibile per tutti coloro che amano la surf culture, che abbracciano uno stile di vita sostenibile e che condividono il desiderio di vivere in armonia con l’ambiente. Un’intera giornata per celebrare la fine dell’estate all’insegna della musica live, dell’arte e del divertimento.

Da PANEL coinvolgenti con speech tenuti da ospiti di rilievo ad EXPERIENCE emozionanti come yoga, mindfulness e surf skate. Il tutto accompagnato da sessioni di LIVE MUSIC continua sul palco del nostro cortile.

Ingresso libero e prenotazioni workshop su base.milano.it

Sabato 9 settembre – ore 23.00 – Room 1400

THIS IS INDIE

BASE Milano torna a rievocare la nostra estate insieme attraverso la musica eterogenea di This is Indie: dall’Italia al mondo musicale anglofono con la leggerezza delle lunghe e fresche serate di fine estate.

Biglietti base.milano.it

Domenica 10 settembre – ore 18.00

JAMES YORKSTON + NINA PERSSON

Musica di fine estate, bicchieri quasi vuoti e cuori malinconici. Dopo la collaborazione per il nuovo album “The Great White Sea Eagle”, James Yorkston e Nina Persson dei Cardigans volano in Italia. Un prodotto musicale affascinante nonostante calchi due generi ben distinti e separati: il terreno della brit-folk tipico di Yorkston, ma che si contamina con la voce esile ma personale della Persson.

Biglietti base.milano.it

BASE MILANO

Chiariamo prima quello che non è.

Non è un museo, non è un teatro, non è solo uno spazio aggregativo, non è un coworking tradizionale, non è un locale da ballo. È tutte queste cose insieme e anche molto altro.

È BASE, non ha bisogno di definizioni. Ognuno gli dia la propria.

Spazio ibrido, meticcio, community hub, presidio locale del secondo millennio, per cui si sa che per fare cultura, per fare territorio, bisogna innanzitutto tornare a fare mondo, assieme.

BASE Milano è un centro culturale al servizio della città, che nasce dalla rigenerazione degli spazi industriali dell’ex-Ansaldo in zona Tortona.

Una ex fabbrica che oggi produce cultura e contaminazione tra le arti, la progettazione sociale, la ricerca, l’impresa e l’intrattenimento.

INFORMAZIONI

ESTATE DI BASE 6 GIUGNO – 10 SETTEMBRE

cinque festival, cinquanta giorni di programma, oltre 70 eventi e 120 artisti e protagonisti

DI BASE SBAGLIAMO | 6 – 18 giugno | festival degli errori e del cambiamento

DI BASE STONIAMO | 21 giugno – 2 luglio 2023 | festival delle voci fuori dal coro

DI BASE ROMPIAMO | 6 – 16 luglio | festival del futuro e delle nuove generazioni

DI BASE SCAPPIAMO | 20 luglio – 30 luglio 2023 | festival della fuga e dei viaggi

DI BASE FINIAMO | 31 agosto – 10 settembre 2023 | festival della fine e della malinconia

Programmazione e informazioni aggiornate su: www.base.milano.it e https://linktr.ee/estatedibase

ESTATE DI BASE

IN PARTNERSHIP WITH:

Accento Edizioni, Carlo Colla e Figli, Cesura, Chora Media, Club Nation, Costello’s Agency, Drama Milano, Fluido Studio, Fuck up Night, Il Post, Laboratorio Silenzio, Le Cannibale, Milano Mediterranea, Milano Pride, Nao Uao, Più che Danza, RIL Factory, Soul of the City, TWM Factory, Vertigo Festival, Via Audio

SPONSORED BY:

Select, Bicocca Village

Dal 31 agosto al 10 settembre

l’Estate di BASE ritorna con

DI BASE FINIAMO

Il festival della fine e della malinconia



«L’estate sta finendo, e un anno se ne va… Sto diventando grande, lo sai che non mi va…». Sulla fine dell’estate un palinsesto dedicato alla fine e alle stagioni che si trasformano.

DI BASE FINIAMO è il quinto festival dell’Estate di BASE, il palinsesto estivo di BASE Milano che produce oltre cinquanta giorni di programma, 70 eventi e 120 artisti e protagonisti.

Con: Accento Edizioni, Amnesty International, Carlo Colla e Figli, Cesura, Chora Media, Club Nation, Costello’s Agency, Drama Milano, Fluido Studio, Fuck up Night, Il Post, IPERBOREA, Laboratorio Silenzio, Le Cannibale, Milano Mediterranea, Milano Pride, Nao Uao, Più che Danza, RIL Factory, Soul of the City, TWM Factory, Vertigo Festival, Via Audio.

Partner: SELECT – Fuori Base: BICOCCA VILLAGE

BASE Milano, via Bergognone 34

www.base.milano.it

