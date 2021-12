“Dicembre e Valentina”, il nuovo singolo di Maurizio Martinelli

Da venerdì 17 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “DICEMBRE E VALENTINA” (Italiana Musica Artigiana), il nuovo singolo di MAURIZIO MARTINELLI.

Dicembre e Valentina” è il secondo singolo di Maurizio Martinelli, in cui il cantautore racconta la storia di una persona gender fluid, che vive la propria identità di genere e attrazione sessuale in base alla disponibilità di partner. Essere gender fluid per molti è un capriccio delle nuove generazioni, ma non per Valentina… perché la vita è una puttana che si concede solo un attimo e finge bene nell’intimità.

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano: «Nel brano tratto questo tema velatamente, ma ogni giorno mi convinco sempre più che dietro l’ideologia gender fluid c’è il capitalismo che cerca di infrangere l’ultima frontiera, quella di eliminare le diversità tra i sessi con lo scopo di creare l’individuo unisex, lo schiavo perfetto. Un individuo a cui vendere moda, arte, bellezza, che ormai è realtà, il 43% dei ragazzi fra 18 e 24 anni ha dichiarato di identificarsi in un tipo di sessualità liquida».

Biografia

Maurizio Martinelli, compositore, autore, musicista e cantante romano, conduttore di programmi musicali e sportivi in radio e in tv. Le sue canzoni raccontano il quotidiano, parlano dei sogni realizzati, degli scontri generazionali e dei sentimenti nascosti, della libertà conquistata ma solo apparentemente e l’indifferenza verso i nostri fratelli. Vicino al sociale, vincitore del premio Special Award Sociale nell’ambito della festa del Cinema di Roma con il videoclip “Anima a Brandelli” sul tema del bullismo e con la canzone “Io resto a casa” pubblicata nel periodo della pandemia, ha devoluto l’intero ricavato al Policlinico Umberto I di Roma. Un artista che ama usare la musica come veicolo, per trasmettere i valori della vita.

