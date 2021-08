Domenica 19 settembre torna l’Acea Run Rome The Marathon 2021, corsa di 42,195 km con partenza all’alba, simbolo di un’Italia che rinasce e ripartedopo un lungo periodo di stop. Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di alta qualità sarà presente nelle vesti di Official Supplier.

Da sempre impegnata a sostenere uno stile di vita sano, l’azienda ispira i propri consumatori a seguire un’alimentazione varia ed equilibrata combinata all’attività fisica, entrambe necessarie per il raggiungimento di un benessere fisico e mentale.

Lo sport, infatti, innanzitutto apporta benefici all’organismo, potenziando le difese immunitarie e allontanando ansia e stress, e poi contribuisce ad uno sviluppo armonico dei muscoli e dello scheletro e favorisce un corretto funzionamento del metabolismo.

Tutto si svolgerà nello scenario unico di Roma Capitale e anche chi non è professionista e preferisce semplicemente passeggiare avrà l’opportunità di aderire alla manifestazione, in gruppi da quattro, attraverso la staffetta Acea Run4Rome.

Non solo. Con la FUN RACE, corsa non competitiva di 5 km e ad accesso libero conosciuta come “la stracittadina di Roma”, tutti gli appassionati e in qualunque parte della penisola potranno essere protagonisti, nei giorni sabato 18 e domenica 19 settembre, trascorrendo un fine settimana memorabile all’insegna del benessere, dell’amicizia e della solidarietà.

“Per noi è un orgoglio essere, per il primo anno, Official Supplier della Acea Run Rome The Marathon, la tanto attesa maratona italiana. Abbracciamo i valori e la mission di questa corsa e l’insita voglia di ripartenza, sottolineando quanto importante sia l’attività fisica assieme ad una corretta alimentazione per il raggiungimento di una vita longeva e in salute. Per questo, saremo in prima linea ad attendere tutti i partecipanti all’arrivo con uno snack di frutta fresca e le immancabili banane Dole premium,per un pienodi energie e un reintegro di vitamine, magnesio e potassio”, commenta Cristina BambiniResponsabile Marketing Dole Italia.

Com. Stam.