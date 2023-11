Domenica 19 novembre tra arte, cultura, ambiente e sport: a Palermo si corre la maratona

Circa 2000 atleti al via nella ventottesima edizione della Maratona di Palermo, oltre trenta nazioni rappresentate. Un evento che guarda al sociale e attento all’ambiente. Torna la sfida Kenia – Etiopia

Palermo. E’ pronta a decollare la 28esima edizione della Maratona di Palermo. Il via domenica 19 novembre, con lo start previsto alle ore 8.30 da piazza Ruggero Settimo. La manifestazione, organizzata dall’ASD Media@, è stata presentata stamattina presso la sede Unicredit di Palermo alla presenza, tra gli altri, diSalvatore Malandrino Regional Manager Sicilia di UniCredit Italia, Pippo Martino capo di gabinetto dell’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, Sabrina Figuccia assessore al turismo sport e politiche giovanli del Comune di Palermo, Salvatore Gebbia direttore tecnico della Maratona di Palermo e Vincenzo Alaimo marketing e comunicazione della manifestazione.

Circa 2000 gli atleti ai nastri di partenza (con iscrizioni ancora aperte) tra maratona, mezza e staffette. Queste ultime confermate dopo l’ottimo riscontro fatto registrare lo scorso anno. Trenta i team, tra quartetti maschili, femminili e staffette miste. In particolare saranno circa 500 i maratoneti al via.

Trentacinque le nazioni rappresentate: da Polonia, Germania, Francia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti, il contingente più numeroso. Ma a Palermo arriveranno atleti anche da Svezia, Spagna, San Marino, Svizzera, Lituania, Irlanda, Austria, Australia, Slovenia, Ungheria e Danimarca.

Lo start verrà dato alle ore 8.30 da piazza Ruggero Settimo, dove è previsto anche l’arrivo. Due giri identici, che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita. Gli atleti che correranno la Maratona di Palermo passeranno accanto al Teatro Massimo, alla Palazzina Cinese, attraverseranno l’atrio di Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, sfioreranno San Domenico e la Cattedrale, immergendosi in un patrimonio culturale unico al Mondo.

LA GARA DEI TOP RUNNER . Nella distanza della maratona sarà di nuovo sfida Kenia – Etiopia. Tra gli uomini i nomi sono quelli dei keniani NJERI SIMON KAMAU e MELLY JOEL KIPKENEI del team Run2gether e dell’etiope DUBER ABDISA TESHOME.

Njeri, che lo scorso anno ha vinto la Maratona di Verona e la Treviso Marathon, vanta un personale nella distanza regina di 2h14.21 (2022). Melly si presenta con un probante 2H09’57 stabilito lo scorso aprile alla maratona di Vienna dove è stato 6° assoluto. Ha un personale di 2:09’45” (2022). Secondo alla Maratona di Torino dello scorso 8 ottobre (2h10’59).

Duber Abdisa, prima volta in Italia, gareggia di sovente nel continente asiatico.Vanta il crono di 2h10’21 centrato nel 2020. Lo scorso anno è stato quarto assoluto alla maratona di Saragozza (2h12’39).

Tra le donne sfida in famiglia tra le etiopi ROBA ZEYITUNA HUSAN (1h09’24 in mezza e 2h31’41 ottenuto quest’anno in maratona in Giappone) e BARAKI GEBRIALA YOWHANS, lo scorso settembre 2h44’38 ottenuto in una gara disputata in Cina. A fare da “terza” incomodo l’italiana FEDERICA MORONI, master terribile, quattro volte campionessa italiana nella 50 chilometri, azzurra ai mondiali della 100 km di Berlino con un nono posto assoluto e con un personale in maratona di 2h48’08.

Mezza maratona di qualità. Tra gli uomini, ci sarà il vincitore dello scorso anni, Soumaila Diakite, atleta del Mali da anni a Palermo, allenato da Tommaso Ticali già tecnico di campioni come Anna Incerti e Vincenzo Massimo Modica. Diakite, 23 anni, corre con la canotta dell’ASD Sicilia Running Team. A dargli filo da torcere il marocchino, palermitano di adozione, Bibi Hamad esempio di longevità e umiltà sportiva. L’atleta tesserato per la Palermo H13.30, quest’anno ha vinto l’edizione palermitana del Vivicittà, primo al Trofeo Sale & Saline e primo nei 10.5 km, alla Palermo Half Marathon. Al femminile favori del pronostico per la romana Federica Proietti, lo scorso anno ottava assoluta e seconda delle italiane alla Firenze Marathon e quest’anno trionfatrice a Palermo del Trofeo della Legalità.

L’expo della Maratona di Palermo: Piace tanto perché è al centro, facile da raggiungere e racconta le ore che precedono la manifestazione, presentando sponsor, partner ed iniziative legate a Maratona di Palermo. E’ l’expo, quest’anno ancora più “large” nella sua sede naturale di piazza Castelnuovo, nell’ampia area pedonale limitrofa al Palchetto della Musica, intitolato a Giuni Russo. Nella giornata di sabato è prevista la diretta radiofonica a cura di Radio Action 101.2 dalle 16.15 fino alle 18.45.

Una occasione di sport, condivisione e spettacolo, grazie anche alle attività proposte, sempre nella giornata di sabato, dall’A.S.C ente di promozione sportiva che ha in Fabio Gioia il suo presidente. Due le fasce orarie legate alle attività dell’A.S.C. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 17.45.

Giorni e orari dell’expo: venerdì 17 (09.30 – 19.30) sabato 18 (09.30 – 19.30) e domenica 19 novembre (07.00 – 14.30). In questi giorni e in questi orari atleti ed atlete potranno ritirare il pettorale.

I camper dell’ASP a Piazza Castelnuovo nel Village della Maratona di Palermo. Anche quest’anno l’Asp di Palermo sarà presente con i camper della prevenzione alla Maratona di Palermo. Non solo screening oncologici e vaccinazioni, sabato 18 novembre, dalle ore 10 alle 14, all’interno del village di Piazza Castelnuovo gli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo proporranno anche lo screening visivo pediatrico e lo screening logopedico pediatrico per i bambini tra 3 e 8 anni. Tra le novità di quest’anno c’è, inoltre, lo screening del tumore della tiroide, riservato alle persone tra 18 e 50 anni di età. Presenti in Piazza Castelnuovo anche i veterinari dell’Asp che, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione del randagismo, impianteranno gratuitamente i microchip ai cani. A bordo di 5 camper ed all’interno dei gazebo, l’Azienda sanitaria del capoluogo, proporrà una lunga serie di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto: screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni); screening del tumore della tiroide (ecografia per persone tra 18 e 50 anni); screening visivo pediatrico (bambini tra 3 e 8 anni); screening logopedico pediatrico ((bambini tra 3 e 8 anni); vaccinazioni antinfluenzali, anticovid e tradizionali; sportello amministrativo; prevenzione del randagismo.

Maratona di Palermo, con City Sighteen “postazioni privilegiate”. Una iniziativa originale che nasce dalla partnership tra Maratona di Palermo e la City Sighteen Palermo, il servizio di pulman turistici “en plain air” presente nella maggiori città europee e non solo. L’azienda di trasporto metterà a disposizione degli organizzatori di “maratona” un pulman panoramico che verrà posizionato nella zona partenza/arrivo. Il mezzo accoglierà nel piano scoperto, giornalisti e ospiti che potranno seguire la manifestazione da una insolita e sicuramente privilegiata “posizione”.

IL PERCORSO DELLA MARATONA DI PALERMO:

Viale della Libertà – piazza Vittorio Veneto – via dell’Artigliere – viale Diana (Ingresso Parco della Favorita) – via della Favorita dir. Fiera (giro di boa) viale Diana (dir. Mondello) – via Margherita di Savoia- (giro di boa 100 mt prima incrocio mater dolorosa) via Margherita di Savoia – viale Ercole – Palazzina Cinese – Cortile Niscemi – viale Niscemi- viale Ercole – viale Diana – via dell’Artigliere – piazza Vittorio Veneto- viale della Libertà – piazza Ruggero Settimo – via Ruggero Settimo – via Cavour- via Roma – corso Vittorio Emanuele – piazza Villena (Quattro Canti) – Corso Vittorio Emanuele – Porta Nuova – corso Calatafimi – piazza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio Interno ARS) – piazza del Parlamento – corso Vittorio Emanuele – piazza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – via Roma – via Cavour – via Ruggero Settimo – via E. Amari- via Panascia (Teatro Politeama) – via Filippo Turati- piazza Ruggero Settimo (arrivo).

Un giro per completare la mezza maratona (21,097 km). Due giri per la maratona (42,195 km)

Zona cambio Staffette – 1°/3° cambio Piazzale dei Matrimoni (parco della Favorita viale Ercole) – 2° cambio via Libertà Giardino Inglese.

La medaglia della Maratona di Palermo. Tutti gli atleti che concluderanno la propria gara, su qualunque distanza essa sia, riceveranno la medaglia della XXVIII edizione. Quest’anno si è deciso di puntare su un modello elegante, quasi vintage con l’immagine di via Bonello, recentemente pedonalizzata e che “separa” l’Arcidiocesi di Palermo dalla Cattedrale.

Una maratona di Palermo “PLASTIC FREE”. In occasione della 28esima edizione della Maratona di Palermo, Plastic Free Odv Onlus associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, insieme al consorzio Coripet, recupererà, nelle zone dei rifornimenti, tutte le bottigliette di plastica utilizzate e abbandonate dai podisti. Le bottigliette, conferite nei contenitori dedicati, saranno successivamente riciclate e rigenerate. Previsto anche una raccolta di cicche di sigarette, abbandonate nelle strade. Rispetto e cura dell’ambiente a braccetto con lo sport.

Joma abbraccia la Maratona di Palermo con una maglia fortemente evocativa del territorio. Il marchio è della casa spagnola Joma, sponsor tecnico della Maratona di Palermo. I colori sono il blu e il giallo, il disegno , in stampa sublimatica, è quello di due tra i monumenti più rappresentativi della citta: il teatro politeama e la Cattedrale. In un capo di abbigliamento tecnico l’essenza di una tra le più belle maratone d’Europa.

Comune di Palermo e Maratona insieme nella giornata ecologica. Un appello condiviso rivolto ai cittadini: Domenica 19 novembre lasciate l’auto in garage e godetevi la gara, per una giornata che deve essere di relax, lontano da isterismi da ingorghi e tubi di scappamento. Da questo enunciato nasce l’abbinamento con la prima edizione della Giornata ecologica cittadina, che prende il via grazie alla stretta sinergia tra l’assessorato comunale allo sport e quello al traffico e alla mobilità. Tra gli attori della giornata ecologica anche sponsor privati come Autosystem (partner di maratona) che metterà in campo le sue auto ad energia pulita.

Alla Maratona di Palermo le “Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi“: Anche nell’ambito della XXVIII edizione della Maratona di Palermo protagoniste della manifestazione, saranno le Pink Ambassador palermitane di Fondazione Umberto Veronesi. Donne che hanno affrontato e superato un tumore femminile (seno, utero, ovaie) e che si allenano regolarmente nell’ambito del Progetto Pink is good della Fondazione Umberto Veronesi, che a Palermo ha preso vita nel 2020 sotto la guida tecnica di Danilo Girgenti. In tutto saranno 16 e nelle loro maglie campeggia la scritta “niente ferma il rosa niente ferma le donne”.

I pacer della Maratona di Palermo e loro andature. Ad “accompagnare” le andature dei podisti ci saranno i pacemaker pronti a tenere un passo costante lungo tutta la gara, con l’obiettivo di condurre gli atleti al traguardo nel tempo prefissato. I pacer saranno riconoscibili in quanto “brandizzati” Joma, con completini facili da indentificare e palloncini al seguito. Queste le fasce di tempo per la maratona: 3h15′ – 3h30′ – 3h45’ – 4h00′ – 4h15’. Andamento ritmato anche nella mezza maratona con questi riferimenti: 1h37′ – 1h45′ – 1h52’30 – 2h00′ – 2’07’30. I volti dei PACER e gli abbinamenti con i tempi di percorrenza, saranno presentati sabato 18 novembre alle ore 17.30, presso l’Expo di piazza Politeama.

Il Cavaliere Vito Massimo Catania e Giusi La Loggia ai nastri di partenza della mezza: In gara, per un altro genere di sfida, Vito Massimo Catania che spingerà la carrozzina con a bordo Giusi La Loggia, affetta da atassia. Connubio ormai divenuto indivisibile, negli ultimi anni hanno partecipato a gare, totalizzando 920 chilometri percorsi. L’ultima “sfida” lo scorso 12 novembre alla maratonina del Golfo d Gela.

Le voci della maratona. A commentare e a raccontare la cronaca ma anche le mille emozioni della XXVIII Maratona di Palermo ci saranno Michele Marescalchi e Paolo Mutton; voce ufficiale della cerimonia di premiazione sarà invece Massimo Vento.

Dal 2024 sarà Mediterranean Marathon League. MML è l’acronimo di Mediterranean Marathon League, un consorzio che comprende quattro maratone, che vantano caratteristiche comuni sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di visto storico. Della lega fanno parte la Palma de Mallorca Marathon, la Logicom Cyprus Marathon, la greca Alexander The Great International Marathon e naturalmente la Maratona di Palermo. Gli organizzatori delle gare di Cipro, Spagna e Grecia in questo fine settimana saranno in città per vivere da vicino la Maratona di Palermo. Gli stessi, venerdì 17 novembre, saranno ricevuti a Villa Niscemi dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, per un primo “approccio istituzionale” con la città.

Coldiretti Sicilia per il ristoro post gara. Chili e chili di frutta a disposizione nel terzo tempo degli atleti. Questo grazie alla Coldiretti Sicilia che per la 28esima edizione della Maratona di Palermo, fornirà frutta di stagione siciliana per il ristoro finale a chilometro zero con arance, loti e mele dell’Etna. Coldiretti Sicilia che schiererà anche una staffetta tua sua.

Unicredit dal 2008 corre al fianco di Maratona di Palermo. Quindici anni al fianco di Maratona, tre lustri che sono storia e condivisione. E si conferma anche quest’anno l’iniziativa che arriva dal gruppo degli uni-maratoneti dell’Unicredit che, domenica 19 novembre, nell’ambito della gara, schiererà ventidue atleti, rigorosamente dipendenti dell’istituto di credito, che si sfideranno (tra maratona e mezza) nel trofeo Maurizio Fragale e Giuseppe Battaglia, due colleghi, sportivi per eccellenza, scomparsi prematuramente.

Fotografando la maratona. Così come ormai avviene da anni, nell’ottica di un connubio sempre più forte tra foto e podismo, le varie fasi della Maratona di Palermo e i loro principali attori, saranno immortalati dagli scatti di un folto gruppo di fotografi amatoriali, aderenti all’ARVIS, associazione per le arti visive in Sicilia, capitanati da Toti Clemente.

L’ultima volta è finita così. L’edizione del 2022, ha visto trionfare in maratona il kenia con Fredrick Kiptoo Kipsogei (aveva già vinto anche nel 2021) e Jackline Jeptanui. Nella mezza maratona successi di Soumaila Diakite e Letizia Sucameli.

PARTNER E SPONSOR: UNICREDIT, AUTOSYSTEM, STARCASINO’ SPORT, LACTOFLORENE, AUTOMANIA, POWERADE, PM PUBBLICITA’, CAVAGRANDE/SORBELLO, CANTINA SETTESOLI, COALMA, VECCHIO AMARO DEL CAPO, LA DORIA, MADDALENA STORE, ALBANI OP, FUZE TEA.

SPONSOR TECNICO: JOMA

PARTNER ISTITUZIONALI: COMUNE DI PALERMO, ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, CONFCOMMERCIO PALERMO, COLDIRETTI SICILIA, A.S.C., COMITATO REGIONALE DELLA FIDAL SICILIA.

Com. Stam. + foto