Dopo Sicindustria, anche Confindustria Sicilia diventa partner dell’ITS in Nuove tecnologie della vita “Alessandro Volta” di Palermo

Alessandro Albanese: «Il sistema ITS è lo strumento migliore per far crescere nell’innovazione e nella competitività sia il mondo dell’impresa che il mondo del lavoro»

Dopo Sicindustria Palermo anche Confindustria Sicilia, con le sue 1500 imprese associate, entra a far parte dell’ITS Nuove tecnologie della vita “Alessandro Volta” di Palermo, la Scuolapost diploma ad alta specializzazione nata in città nel 2019 e gestita dall’omonima Fondazione pubblico-privata. «L’intero sistema confindustriale ha da sempre sponsorizzato, apprezzato e favorito la nascita degli ITS – dice il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese – non solo perché sono il bagaglio di competenze tecniche e tecnologiche migliori per aziende e società, ma perché rappresentano lo strumento indispensabile per far crescere in innovazione e competitività il mondo dell’impresa e quello del lavoro e per dare stabilità e concretezza allo sviluppo economico. Nel NordEst – aggiunge Albanese- gli ITS sono ormai partner fissi delle imprese, sull’Isola siamo partiti dopo ma la triangolazione imprese-mondo accademico-formazione è ciò di cui abbiamo assoluto bisogno».

Due gli ambiti ad oggi avviati dall’ITS Volta di Palermo: quello della “Produzione, manutenzione e assistenza di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi”, e quello delle “Biotecnologie industriali e ambientali”. Per il primo gli stage e i tirocini – in programma a partire dal secondo anno del corso – sono già partiti in alcune tra le 300 aziende di Sicindustria Palermo.

«Entrambi i profili – dice Maria Pia Pensabene, presidente della Fondazione ITS “A. Volta” – sono altamente spendibili nel mercato del lavoro. L’adesione di Confindustria Sicilia al nostro ITS è per noi un risultato importante che si unisce ad altri arrivati nel corso dell’ultimo anno come gli accordi con il Gruppo Karol strutture sanitarie, con il Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese e il riconoscimento dell’Erasmus Charter for Higher Education, precondizione per la partecipazione al Programma Erasmus+ che darà la possibilità agli allievi dell’ITS Volta di Palermo di realizzare una parte dell’esperienza formativa all’estero».

LA STORIA DELL’ITS

L’ITS “Alessandro Volta Nuove Tecnologie della Vita di Palermo” è gestito da una Fondazione di partecipazione pubblico – privata fondata da: I.I.S.S. Alessandro Volta di Palermo, scuola capofila, Università di Palermo, Comune di Palermo, Aeffe Aggiornamento Formazione Consulenza S.r.l., Camera di Commercio Palermo Enna, Sicindustria Palermo, Gruppo Karol e alcune altre aziende specializzate che operano nel settore delle apparecchiature biomedicale e delle biotecnologie.

L’iter è stato lungo e complesso e prende avvio nel 2017 con la pubblicazione da parte della Regione Siciliana Assessorato dell’istruzione e della formazione dell’Avviso 14. Dopo un lavoro di coordinamento per definire l’assetto societario – compresa l’approvazione in Consiglio Comunale di una delibera di mandato al sindaco Leoluca Orlando per l’adesione come socio fondatore nel febbraio 2019 – la Fondazione è stata costituita con atto notarile il 3 aprile 2019. Da quel momento sono state avviate le richieste per il riconoscimento della personalità giuridica (alla Prefettura di Palermo) e l’accreditamento da parte dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione della Regione Siciliana. È diventata operativa a luglio 2020. Oggi ha all’attivo 3 aule con circa 80 allievi in totale e 37 aziende tra soci e partner.

Com. Stam.